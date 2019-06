Vicente Moreno: "Somos merecedores del ascenso a Primera División"

Vicente Moreno se mostró ayer profundamente satisfecho, tras lograr lo que parecía impoisble: devoler al Mallorca a Primera División después de dos ascensos consecutivos. El Mallorca tenía por delante la difícil tarea de darle la vuelta a un resultado adverso (2-0) y lo ha logrado. "A veces, esto también es fortuna. El otro día no tuvimos la suerte de que en acciones puntuales el partido se pudiera decantar para nosotros y conseguir un resultado que nos dejara algo de vida. Hoy, por fortuna, todas esas acciones han ido de nuestro lado; saques de esquina, rebotes... no estoy hablando de arbitraje, que quede claro. Hemos tenido esa pizca de suerte y creo que hemos hecho un partido para ser merecedores de lo que hemos conseguido", dijo Moreno.

El técnico de Massanassa espera que este hecho histórico haga que la afición se enganche al equipo a partir de ahora. "Queremos conseguir que venga más gente. Que esto sea un punto de inflexión para que cada vez más haya más aficionados del Mallorca y el número de seguidores sea mayor", reclamó Moreno.

El entrenador mallorquinista quiso repartir méritos en el ascenso que se consumó ayer. "En un porcentaje muy elevado es mérito de los jugadores. Todos los que estáis alrededor del club, los trabajadores del club, los medios, los aficionados... todos tenéis vuestra parte de culpa. Me alegro especialmente por todos vosotros", explicó el técnico.

Si Moreno será el entrenador del Mallorca el año que viene ya se hablará más adelante. "Creo que ahora es tiempo de disfrutar de lo conseguido. Ya habrá tiempo de hablar de todo. Ojalá pueda ser aquí dónde debute como entrenador en Primera División. Es un día grande para el Mallorca. A pesar de estar en Segunda B el Mallorca te hacía sentir cerca de la élite. Dos años después, el riesgo ha merecido la pena. La realidad se ha dado como uno tenía ilusión de que se iba a dar", agregó el valenciano.

Su segundo, Dani Pendín, valoró el gran trabajo realizado en los dos últimos años por todos los que forman parte del club. "Esto es un sueño. Sabemos que las cosas no pasan por casualidad. El trabajo de Vicente, el esfuerzo de los jugadores que tenemos y que no jugaban.... Vicente está en Primera División porque se lo merece. El fútbol es justo y lo hemos conseguido de una manera histórica. Si hiciésemos un libreto para que saliera así no lo habríamos hecho tan bien. El último gol lo marca Abdón.... es impresionante lo que hemos conseguido", finalizó el argentino, visiblemente emocionado.