Martí: "Estoy muy orgulloso del esfuerzo que han hecho mis jugadores"

El entrenador del RC Deportivo de La Coruña, Pep Lluís Martí, afirmó que "más que destrozado", está "orgullosísimo del esfuerzo que han hecho" sus jugadores a pesar de su derrota por 3-0 ante el RCD Mallorca en el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a LaLiga Santander. "Todo este tiempo que he estado con ellos me han demostrado que son jugadores valientes y ambiciosos. El ascenso es un premio que creo que ellos también merecían", dijo Martí durante la rueda de prensa posterior al encuentro en Son Moix.

"En los primeros 15 minutos, hemos sido el equipo que ha llevado el peso del partido. A raíz de ese primer gol, hemos empezado a sufrir atrás por el empuje del rival, no por la idea de juego. Veníamos con la idea de marcar, y de hecho, el equipo ha salido bien y ha tenido una ocasión bastante clara con Borja que no ha podido rematar. Sí es verdad que no generamos muchas oportunidades y las que generamos fueron al final", se lamentó finalmente el técnico mallorquín.