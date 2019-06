El Mallorca es de Primera División

El Mallorca regresa a la Primera División por la puerta grande seis años después. Los bermellones han tumbado al Deportivo en un partido perfecto gracias a los golazos de Budimir, Salva Sevilla y Abdón (3-0). Son Moix, abarrotado, ha vivido una fiesta inolvidable para festejar que el club regresa a la elite solo un año después de subir de Segunda División B. El mérito de este grupo de jugadores y cuerpo técnico, comandado por Vicente Moreno, ya ha entrado con letras de oro en los libros de historia de la centenaria entidad. El guion que hubiera escrito cualquier mallorquinista le ha salido de forma fabulosa en la primera parte, incluso podría haber sido mejor. Espoleado por las 21.210 personas que abarrotaban las gradas, el equipo ha salido como un cohete convendido de lo que tenía que hacer, con un Baba imperial en el centro del campo, que se ha bastado para liberar de trabajo a Salva Sevilla y Dani Rodríguez. No había tiempo que perder, pero es cierto que eso también se ha traducido en alguna precipitación, ya cerca de la meta visitante, en el último pase. Eso sí, menos mal que Baba se ha adelantado a Borja Valle cuando el delantero estaba apunto de rematar ante Manolo Reina. Esa milagrosa bota ha evitado lo que podría haber sido un desastre ya en el minuto siete. Los bermellones han apretado de lo lindo y la calidad ha salido a brote. Salva Sevilla le ha pasado el balón a Dani Rodríguez, que ha hecho un pared con Budimir, que se ha vestido de Van Basten para marcar un auténtico golazo. El croata ha recibido de espaldas a los dos centrales, se ha girado con velocidad, se ha adecuado la pelota y la ha enviado al fondo de la portería. Una maravilla que ha llenado de ilusión a una afición eufórica y que se estaba frotando las manos. Pero esto no se ha acabado aquí. Solo habían pasado veinte minutos y lo más complicada ya estaba hecho. Pero había que seguir percutiendo. Y Salva Sevilla ha estado cerca de anotar el segundo poco después, pero Dani Giménez ha demostrado su categoría. El almeriense ha lanzado una falta de forma magistral, pero el meta se ha estirado de forma increíble para despejar el balón. Los de Martí eran incapaces de dar un paso hacia adelante y los baleares lo han seguido intentando, aunque sin demasiada fortuna. El dominio en posesión no ha supuesto romper la zaga visitante, que ha aguantado con cierto orden. Solo un disparo raso de Lago, más activo que en el resto del play-off, desde la frontal y que ha blocado el cancerbero, ha levantado de sus asientos al público.

En la reanudación el Mallorca ha salido con el cuchillo entre los dientes. Moreno ha sentado a Aridai para dar entrada a Abdón, toda una declaración de intención y que le dejaba la banda derecha a un Sastre entonado. Y las ocasiones no han tardado en llegar. Un remate muy alto de Dani Rodríguez desde el corazón del área, cuando lo tenía todo para rematar en condiciones, ha elevado todavía más los ánimos. Budimir, tras un sensacional pase de Estupiñán, ha enviado fuera un testarazo. Y justo después Estupiñán, omnipresente, lo ha intentado con un tiro que se ha ido desviado. Y quien avisa no es traidor porque el Mallorca ha encontrado el premio a su insistencia. Salva Sevilla, que bajó dos categorías para pasar de Primera a Segunda B la pasada campaña, ha marcado las diferencias en el momento adecuado. Un lanzamiento de falta muy parecido al que anotó en su debut como bermellón ante el Atlético Saguntino, ha puesto el 2-0 en el marcador. En el minuto sesenta y dos los rojillos ya tenían el trabajo hecho. Pero este resultado solo les daba el pase al final de la prórroga, por lo que lo mejor era buscar el tercero. El Deportivo ha dado un timido pase hacia adelante, pero insuficiente a todas luces porque la zaga se ha estado mostrando solvente. Incluso Abdón, en un error de Dani Giménez en el saque de puerta, ha podido marcar de rebote. Lago ha probado suerte con un tiro seco que se ha ido desviado.

Sin embargo, esto no podía ser tan fácil. Ni mucho menos. Y Quique se ha sacado de la chistera un remate que ha obligado a Manolo Reina ha hacer la parada de la noche al sacar una mano milagrosa. Ese silencio ha dado paso al gol de la noche. Y el de la vida de Abdón Prats. Y también el de muchos mallorquinistas. Baba ha robado el balón, le ha servido el balón al de Artà, que con todo el convencimiento ha ido ganando metros hasta soltar un zurdado imparable. Un gol de Primera División que ha desatado la locura en el estadio. Y en la isla. Esto es para la historia. Eso sí, un cabezazo de Pablo Marí, absolutamente solo, que se ha ido fuera, ha puesto a prueba el corazón de todos. Pero no ha pasado nada. Lo resiste todo. Es de Primera División.

Real Mallorca: Reina; Sastre (Xisco Campos, min. 86), Valjent, Raíllo, Estupiñán, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Aridai (Abdón, min. 51), Lago y Budimir (Álex López, min. 82).

Deportivo: Dani Giménez, Bóveda (Caballo, min, 87), Domingos Duarte, Pablo Marí, Saúl, Vicente Gómez, Edu Expósito, Pedro Sánchez, Matías Nahuel (Carlos Fernández, min. 29), Borja Valle (Fede Cartabia, min. 79) y Quique.

GOLES: 1-0; Budimir marca tras una gran acción personal (min. 20); 2-0, Salva Sevilla anota tras un magistral lanzamiento de falta (min. 62); 3-0, Abdón marca de un fuerte tiro (min. 81).

ÁRBITRO: Pizarro Gómez (Comité madrileño). TA T. amarillas: Sastre (min. 49), Duarte (min. 53), Borja Valle (min. 56), Pedro (min.77), Reina (min. 85), Sevilla (min. 88), TA T. Rojas: No hubo.