Las cinco claves para lograr la remontada

Un partido perfecto. El Mallorca tiene este domingo la oportunidad de hacer historia y para ello debe conseguir una remontada casi épica. Los hombres de Moreno ya saben lo que es ganar al conjunto gallego en Liga, pero el playoff de ascenso es otra historia y este domingo, en la vuelta de la final, deberán presentar la mejor versión de sí mismos para darle la vuelta y poder celebrar el ascenso a Primera División

Son Moix dictará sentencia mañana y decidirá quién debe ascender a Primera División y quién debe continuar en Segunda un año más. El mallorquinismo, a pesar de la dura derrota por 2-0 encajada en Riazor en la ida de la final por el playoff de ascenso, se muestra convencido de que sí es posible lograr la remontada. Hay motivos suficientes para creer que se puede conseguir. Darle la vuelta a este resultado no es una utopía, pero habrá que realizar un partido prácticamente perfecto para lograrlo.



01

No encajar

El Mallorca no debe encajar bajo ningún concepto un gol si no quiere que sus posibilidades se reduzan al mínimo. Ya lo advirtió Vicente Moreno en rueda de prensa y debe ser una de las primeras premisas del equipo para encarar el partido. Un tanto del Deportivo en Son Moix provocaría que el Mallorca tuviese que lograr cuatro para vencer. La defensa bermellona suele ofrecer un gran nivel en cada enfrentamiento disputado en casa. Deberán estar más concentrados que nunca y no dejar que la delantera deportivista, que necesita poco para marcar, se sienta cómoda en ningún momento.

02

No querer meter el primer gol antes que el segundo

Como mínimo se necesitan dos goles para clasificarse (al acabar por encima del Deportivo en Liga, en caso de empate y tras la prórroga, si el encuentro acabara 2-0 pasaría el conjunto bermellón). El Mallorca no tiene que querer acabar el partido en los primeros 10 minutos o la ansiedad les jugará una mala pasada. Las prisas no ayudarán y el conjunto bermellón tendrá la oportunidad de lograr la remontada, pero paso a paso. Será un partido largo y el Mallorca tiene que ser consciente de ello.



03

No perdonar de cara a gol

En casa el equipo de Moreno es uno de los conjuntos más potentes del campeonato y los números le avalan, ya que han logrado marcar en todos los encuentros de Liga disputados este año en Son Moix. El Mallorca debe inclinar el campo hacia la meta defendida por Dani Giménez y las ocasiones seguro que se producirán. Abdón, Álex López, Budimir, Lago Junior y compañía deberán estar más finos que nunca de cara a gol y convertir las ocasiones que se presenten. En las botas de todos ellos pasa gran parte de la victoria y el futuro de la entidad para la próxima temporada.



04

No desquiciarse

En Riazor se vio por momentos a los jugadores fuera del partido y excesivamente excitados, en especial a partir del gol de Fede Cartabia y la expulsión de Pedraza. Los futbolistas deben serenarse este domingo y tener claro que habrá jugadas dudosas, donde el trío arbitral cometerá errores, pero todo forma parte del fútbol. El Mallorca tiene que canalizar todo su esfuerzo y pensamientos en lograr marcar goles y dejar tranquilo al colegiado. Presionar al árbitro en exceso puede ser contraproducente y con los nervios, la tensión y las pulsaciones por las nubes con las que se vivirá el encuentro, es mejor no colocar más piedras en el camino de la remontada.



05

El factor Son Moix

Este domingo Son Moix debe ser una olla a presión. Con el cartel de entradas agotadas puesto desde el jueves, la afición tiene que animar más que nunca a su equipo. Los jugadores deben notar el aliento de los suyos en cada acción y en cada disputa del balón. Pocas son las ocasiones donde Son Moix ha podido dictar sentencia en un partido tan importante como este y debe estar a la altura. No marcarán el primer gol, pero sí seguro que ayudarán a conseguirlo. Son noventa minutos donde los 21.000 aficionados no deben parar de cantar, animar y empujar a los de Moreno. Entre todos se puede conseguir.