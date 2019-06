Massa incidents

Evidentment va ser una acció totalment fortuïta; una entrada desgraciada, però en cap moment intencionada. Ho creiem fermament, perquè de Pedraza no en recordam cap intervenció semblant. El jugador català va ser el primer que s'adonà de la gravetat de l'impacte. La seva expulsió va condicionar el desenvolupament del partit, en què se succeïren més incidents innecessaris. Quan presenciam que un jugador és retirat del camp en llitera i que és traslladat a l'hospital en ambulància mai no és per poc, i sempre afecta a tothom, sobretot els jugadors. El gest de Martí, entrenador del Depor, consolant Pedraza, diu molt de la categoria humana del mallorquí. A vegades ens quedam en detalls com aquest que no en el joc en sí. Perquè ahir a Riazor de joc n'hi va haver poc, fins i tot hi va haver més gols que futbol, però així és aquest esport, així són els futbolistes i d'aquesta manera o l'altre són els àrbitres. L'actuació del col·legiat i del seu auxiliar, anit sí condicionaren el marcador. El segon gol va ser donat com a legal després de que Quique actués amb joc perillós i a més assenyalat per l'auxiliar que estava en línia. Sempre va tenir el banderí aixecat i en cap moment se'n va anar cap el centre donant gol. En definitiva, 2-0 per el Depor que sense esser superior, te l'eliminatòria ben encarrilada.