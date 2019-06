Son Moix cuelga el cartel de 'no hay billetes' para el Mallorca-Deportivo

El gran ritmo de venta de entradas hacía presagiar que más tarde o más temprano Son Moix colgaría el cartel de 'no hay billetes'. Así ha sido. Sobre las 11:15 de la mañana de este jueves, el Real Mallorca ha anunciado que no quedan más entradas para el partido del próximo domingo, a las 21 horas, ante el Deportivo de La Coruña en Son Moix.



Esta mañana se han liberado en taquilla todas aquellas entradas de los socios que no habían acudido a retirarlas a lo largo de la semana. Además los patrocinadores del club habían decidido quitar las lonas que cubrían seis pastillas del estadio, por lo que cerca de 2.500 plazas también quedaron liberaras para los aficionados. Largas colas se han podido ver en las inmediaciones del estadio bermellón desde primera hora de la mañana.





?? ¡ENTRADAS AGOTADAS!



???? Lo sentimos por todos aquellos que no tenéis



???? GRACIAS a todos por el gran apoyo



?? El domingo habrá casi 21.000 espectadores en Son Moix#JuntsSomMillors #SonMoixDecideix pic.twitter.com/FSAiksrLjf — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) 20 de junio de 2019

Muchos son los aficionados que se han quedado finalmente sin entradas. El club ha agradecido mediante un mensaje a través de las redes sociales el gran apoyo que están viviendo estos días y pide disculpas a todos aquellos mallorquinistas que hayan querido hacerse con una entrada y finalmente no hayan podido.