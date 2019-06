Quique González: "No estamos para sacar pecho, aquí no hay favoritos"

Quique González, delantero del Deportivo, advirtió ayer de que el equipo coruñés no está "para sacar pecho" en la eliminatoria de promoción de ascenso ante el Mallorca por más que los baleares subieran hace un año a LaLiga 1/2/3, a la que bajaron los blanquiazules. "No estamos para sacar pecho. El Mallorca ha quedado por encima de nosotros en la clasificación y aquí no hay favorito. Lo único que vale es el jueves; luego, el domingo. De nada sirve ser favorito o no. Lo único que tenemos que pensar es en hacer nuestro fútbol, que en las últimas semanas está dando sus frutos", comentó.

Al Mallorca le consideró "un gran equipo, con un buen entrenador y muy bien trabajado, que lleva haciendo las cosas bien un tiempo". "Se conocen mucho y están ahí porque se lo han ganado. Han quedado por encima, es muy buen rival y será igualado. Tenemos que confiar en nosotros", dijo.