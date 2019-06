Moreno: "Si no conseguimos el ascenso nos sentiremos unos desgraciados"

Vicente Moreno ha comparecido este mediodía en rueda de prensa afirmando que el equipo se encuentra preparado para disputar el complicado encuentro de mañana frente al Deportivo, en Riazor, a partir de las 21.00 horas."Estamos con muchísima ilusión y ganas, pero afrontamos el encuentro con naturalidad y tranquilidad. No deja de ser un partido de fútbol dónde tenemos que hacer las cosas muy bien porque jugamos contra un equipo de mucho nivel, como venimos haciendo últimamente", ha explicado el técnico valenciano.

Moreno no cree que la eliminatoria frente al Depor de Martí vaya a quedar zanjada en el encuentro de mañana en Riazor. "Espero que no y si es que sí, que sea a favor. Tenemos que sacar un buen resultado, que no es otra cosa que ganar. Espero que se decida en casa, pero va a ser muy difícil", ha comentado el técnico bermellón. "Cuando juegas dos partidos contra un equipo de este nivel las posibilidades seguramente se reducen mucho más que si fuera a un partido. Confiamos mucho en los jugadores que tenemos, las ganas que muestran y queremos conseguir el pase en la eliminatoria porque sabemos lo que significa", ha destacado.

El entrenador mallorquinista no ha ocultado que el conjunto gallego es uno de los equipos más potentes del campeonato. "El Deportivo de la Coruña tiene dos plantillas que posiblemente sean las mejores o de las mejores de la categoría, entre y salga cualquier jugador. Lo normal es que hubieran estado en puestos de ascenso directo o de play-off durante toda la temporada. Han estado muy pocas jornadas fuera y casi les cuesta poder estar aquí", ha explicado Moreno. De hecho, ha advertido que la diferencia de presupuestos entre equipos de la categoría se nota en que con mucho menos les basta para crear peligro. "El Deportivo, con seis ocasiones, metió cinco goles contra el Málaga en la eliminatoria. Cuando juegas contra estos equipos estás expuesto a esta circunstancia. Tienen jugadores de mucha calidad y que necesitan muy poco para finalizar las jugadas", ha comentado el técnico de Massanassa.

El técnico mallorquinista,a pesar de reconocer que no piensa en exceso en el partido de vuelta, ha reconocido que todo pasa por conseguir el ascenso."Cuando termine el partido del domingo nos podemos ir de un extremo a otro. No nos vale la frase de que se ha hecho una gran temporada. Si cuando acabe el partido no conseguimos lo que buscamos nos sentiremos unos desgraciados. No queremos estar en ese extremo, sino en el contrario. Somos dos equipos y desgraciadamente uno se va a quedar en el camino", ha resumido el técnico.

Como viene siendo habitual, Moreno no ha querido aclarar el estado de algunos jugadores del equipo, como Ante Budimir. "Jugando partidos tan seguidos preferimos no dar información. Haremos el mejor once competitivo posible y los que no estén es porque no podían. No nos vamos a reservar nada", ha zanjado el técnico valenciano.

Moreno ha querido acordarse de la afición, que según datos del club, ayer ya había retirado 14.507 entradas para el encuentro del domingo. "La afición ha estado siempre. Estuvieron en Segunda B y ahora están con más motivo. La afluencia de aficionados ha ido aumentando a medida que hemos ido consiguiendo cosas, que la gente ha visto que tienen un equipo que se lo deja todo y se sienten identificados. Solo nos queda darle las gracias desde que empezó el año pasado hasta aquí", ha finalizado el técnico.