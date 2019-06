Martí: "Vamos por detrás en el marcador"

Pep Lluís Martí, entrenador del Deportivo, ha afirmado este miércoles en la previa del partido de ida de la final de la promoción de ascenso a LaLiga Santander ante el Mallorca que el equipo es cauto porque empieza "por detrás en el marcador", ya que en caso de empate global no hay penaltis y se clasificarían los baleares.

"Tenemos que ser muy cautelosos; aquí no hay nada ganado. Empieza una eliminatoria en la que vamos por detrás en el marcador. Si no encajan, están en Primera", explicó en rueda de prensa.

El técnico consideró que el Mallorca ha "demostrado toda la temporada que trabaja muy bien defensivamente y cuando tiene que juntarse o replegar lo hace y con balón es combinativo y tiene recursos, ya sea para jugar en largo o con capacidad de asociación".

"Es un equipo muy completo y ordenado, por eso han quedado por delante de nosotros", señaló el entrenador deportivista, quien abogó por "manejar las situaciones" que se produzcan en el partido "y ser valientes y buscar la portería contraria sabiendo que son 180 minutos".

El preparador deportivista consideró que la "eliminatoria es muy complicada" e insistió que los mallorquinistas son uno de los que "posiblemente hayan tenido mayor equilibrio y un orden táctico casi perfecto".

El Deportivo ha agotado el papel y Riazor vestirá sus mejores galas en el choque de ida de la eliminatoria.

"Quiero que la gente esté ilusionada, que no rehuya de este gran sueño y momento, pero mis jugadores son conscientes de lo que han sufrido esta temporada y de que nos enfrentamos a un rival que quedó por delante en la clasificación", apuntó Martí.

Para él será un partido especial porque enfrente está el equipo de su ciudad y al que defendió como su entrenador, pero apeló a su profesionalidad.

"El fútbol te pone en este tipo de situaciones. Yo, a ponerle pasión como siempre y defender los intereses del Deportivo. Evidentemente, no puedo obviar que es el equipo en que me formé y mi isla, pero no me queda otra que vivir el sueño del Deportivo y el mío propio, que es estar en Primera la próxima temporada", dijo.

Martí consideró claves "los pequeños detalles", vigilar "las transiciones" y el "balón parado" y "gestionar la euforia, los impulsos y la pasión".

Como en la eliminatoria anterior con el Málaga, el técnico del Deportivo consideró que "se va a decidir" en el partido de vuelta "pase lo que pase" en Riazor y consideró que la "igualdad" en el cruce con el Mallorca es "máxima".