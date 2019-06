Aficionados despiden al Mallorca en Son Sant Joan: "Vamos a ascender a Primera"

Aproximadamente medio centenar de mallorquinistas se han personado esta tarde en el aeropuerto de Son Sant Joan para animar a la plantilla del Real Mallorca, que ha viajado hacia A Coruña para enfrentarse mañana por la noche al Deportivo en Riazor, a partir de las 21 horas, en la ida de la final por el ascenso a Primera División.

Los aficionados,vestidos de rojo y negro, han esperado pacientes a que el autobús del Mallorca apareciera en la terminal de salidas del aeropuerto. Una vez han comenzado a bajar los jugadores, se han comenzado a escuchar cánticos a favor del Mallorca y las banderas y bufandas ondeando sin parar. Algunos turistas incluso se han unido a los cánticos, sorprendidos por la estampa. Los jugadores, concentrados, han saludado a los presentes y no han dudado en fotografiarse con ellos. En especial, el capitán Xisco Campos ha sido uno de los más reclamados por los seguidores. (Vea las imágenes de la despedida.)

Entre los asistentes se ha podido ver a varias generaciones de mallorquinistas, desde los más pequeños hasta los veteranos, unidos todos por el mismo sentimiento:Raúl Inarejos, de 19 años, que lleva prácticamente toda su vida como socio del Mallorca, tenía claro que el Mallorca será de Primera el año que viene. "El equipo está con confianza, venimos de una dinámica positiva y creo que vamos a ganar al Deportivo", ha comentado ilusionado el joven seguidor bermellón. Jessica Piqueras y Maria Magdalena Torres no son socias, pero saben que este es un momento en el que tienen que animar al equipo de su tierra.y vivir una final en Son Moix va a ser positivo para todos", ha explicado Jessica. "Sigo al Mallorca desde siempre y aunque será muy complicado, vamos a ganar la eliminatoria", ha agregado Maria Magdalena. Toni Peris se hizo socio hace seis años, cuando el Mallorca descendió a Segunda. "Estoy de viaje el domingo y no podré ver el partido, por eso he venido hoy a animar al equipo. Hubiera preferido jugar la ida en casa para defender un buen resultado en Riazor, pero estoy seguro de que pasaremos", ha sentenciado. La plantilla del Mallorca ha recibido una buena dosis de calor por parte de los aficionados que seguro agradecerán para afrontar el trascendental encuentro de mañana frente al Deportivo.