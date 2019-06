Vendidas 6.027 entradas en pocas horas para el Mallorca-Deportivo

El Real Mallorca ya ha vendido 6.027 entradas en las primeras horas en que se han puesto a la venta para los aficionados de cara al partido del próximo domingo a las 21 horas contra el Deportivo, correspondiente a la vuelta de la segunda y definitiva eliminatoria para el ascenso a Primera División. Las largas colas delante de las taquillas de Son Moix han sido la nota predominante durante toda la mañana y primeras horas de la tarde.

Los precios son los mismos que en la eliminatoria de semifinales ante el Albacete, es decir, entre 12 y 5 euros para los abonados y 45 y 20 para los que no lo son. El club anunció en un primer momento que abre todo el estadio, incluida la Tribuna Sol Alta, a excepción del fondo sur, aunque finalmente también se ha abierto al público esta última zona ante la previsión de una fuerte demanda de localidades.

Los abonados disponen de plazo para reservar su asiento hasta el miércoles a las 20 horas. Si no lo hacen, su localidad quedaría liberada para que el club la pusiera a la venta al resto de hinchas a partir de ese momento.

Los fieles pueden adquirir su entrada a través de internet y en las taquillas cercanas al Mallorcafé a un precio de 12 euros los de Cubierta y Descubierta, 10 los de Sol Baja y 5 los de la Lluís Sitjar. Además, todos los abonados podrán comprar dos entradas con su carnet para amigos o familiares a un precio más barato, ya que en este caso el precio oscila entre los 35 euros y los 15. En cualquier caso, la infantil siempre vale 5 euros.

Los seguidores del Mallorca no abonados también puede adquirir a partir de hoy las entradas en taquillas, tiendas y online, al mismo precio que el resto de partidos de la Liga, aunque en las zonas no reservadas para los abonados y en la Tribuna Sol Alta. El coste de una localidad en Cubierta es de 45 euros (Infantil, entre 5 y 14 años, 20 euros), mientras que en Descubierta es de 35 (Infantil, entre 5 y 14 años, 20 euros). En la Tribuna Sol, tanto Alta como Baja, vale 25 euros (15, infantil) y en la grada Lluís Sitjar es de 20 euro (10, infantil). A partir del miércoles a las 20 horas, los no abonados también podrán comprar entradas en los asientos que los abonados no hayan reservado.

El horario a partir de hoy es hasta las 14 horas y después desde las 15:30 horas hasta las 20. Desde el martes hasta el viernes, el horario en taquillas es de 9 horas hasta las 14 y desde las 15:30 hasta las 20. Y el sábado será de 10 a 14 y de 15:30 a 20 horas. Ya el mismo domingo, día del encuentro, se podrán comprar entradas entre las 10 y 14 horas y desde las 15:30 a las 21:45 horas.