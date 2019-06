El Mallorca se pone a 180 minutos de la Primera División

El Real Mallorca se ha colocado a 180 minutos de la Primera División. Ha caído por 1-0 ante el Albacete en el partido de vuelta, pero la renta de 2-0 de la ida en Son Moix ha sido decisiva para meterse en la final por el ascenso. El Deportivo de Pep Lluís Martí espera a los de Vicente Moreno que han resistido a un hostil estadio Carlos Belmonte para seguir alimentando el sueño de regresar a la elite. La tensión ha marcado un duelo en el que los bermellones han sido mejores en el global, las cosas como son. El tanto de Bela ha provocado mucho miedo, pero el Mallorca ha sabido gestionar sus emociones, sobre todo gracias a una segunda parte en la que se ha merecido empatar el duelo. [Vea aquí las imágenes del partido]

Cada acción, acertada o no, ha despertado la protesta del rival. Fuera del Albacete o del Mallorca. Así ha empezado un partido en el que, contrariamente a lo que suele dictar el guion en estos casos, el primer disparo ha sido de Estupiñán, que se le ha escapado de las manos a Tomeu Nadal. Pero como si el director de la película fuera un aficionado de los locales, el Albacete se ha adelantado en el minuto quince. Un tiro de falta de Bela se ha colado en la meta de un Reina que da la impresión que podría haber hecho más en su estirada y que, además, la barrera no estaba bien colocada. La cuesta se le ha empinado de golpe a los baleares, que han demostrado personalidad a pesar del mazazo. Quizá no ha tenido el control del juego como le gusta a Moreno, pero sí que paulatinamente ha ido elevando su dominio del balón. Y eso se ha traducido en más llegadas que ocasiones, quizá con más corazón que cabeza, pero las suficientes para asustar a los de Ramis. Abdón, Leo Suárez y Lago lo han intentado con su presencia en el área, pero la que realmente ha generado peligro ha sido un tiro de falta de Salva Sevilla que ha despejado Tomeu Nadal como ha podido.

El Albacete, sin hacer nada del otro mundo, también ha tenido sus opciones, sobre todo con un remate alto de Fran García y otra ocasión en la que Rey Manaj no ha metido la bota para rematar solo de milagro. Sin embargo, en este tramo final los rojillos han seguido apretando. Un cabezazo de Valjent y, sobre todo, uno de Abdón, han elevado la emoción de los seiscientos mallorquinstas desplazados al Carlos Belmonte. El Mallorca ha salido muy bien en la segunda mitad, con menos ansiedad a la hora de la circulación del balón y con más intensidad. Un tiro de Estupiñán y de Leo Suárez fuera y un remate desde el corazón del área de Dani Rodríguez, cortado por Gentiletti, han avisado. Y Sastre, fabuloso en ataque, ha estado cerca con un zurdazo que se ha marchado desviado por poco. Era el momento de marcar, pero el tanto no llegaba. Salva Sevilla, justo después, lo ha intentado con un testarazo que se ha ido fuera.

El Albacete ha espabilado y ha dado un paso hacia adelante, lo que ha provocado que el partido se rompiera por momentos. Rey Manaj ha dispuesto de una buena ocasión con un disparo seco que se ha ido desviado, casi tan buena como la de Zozulia, que ha obligado a Reina a lucirse tras un cabezazo. No obstante, el Mallorca ha vuelto a estar cerca del gol con otro cabezazo de Pedraza que haprovocado una gran intervención de Tomeu Nadal. Era el minuto ochenta y los isleños tenían que saber gestionar la situación. Eso sí, Reina se ha ganado el sueldo al blocar como un muro una volea de Fran García. Y Zozulia, poco después, no ha acertado a rematar en condiciones en el interior del área. Estaba claro que había que sufrir. Es lo que tiene luchar por los sueños.



Ficha técnica

Albacete: Tomeu Nadal, Tejero, Gorosito (Caro, min. 46), Gentiletti, Fran García, Febas (Barri, 69), Dani Torres, Bela (Susaeta, min. 84), Rey Manaj y Zozulia.

Real Mallorca: Reina; Sastre, Raíllo, Valjent, Estupiñán, Pedraza, Salva Sevilla, Dani Rodríguez, Leo Suárez (Stoichkov, min. 73), Lago (Aridai, min. 90)y Abdón (Álex López, min. 64).

GOLES: 1-0: Bela marca de lanzamiento de falta (min. 15).

ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (Colegio andaluz) TA T. amarillas: Pedraza (min. 25), Raíllo (min. 32), Dani Torres (min. 63), Fran García (min. 73), Tejero (min. 86), Lago (min. 92)TA T. Rojas: No hubo.