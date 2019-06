Molango: "¿Moreno? El tema está muy claro, tiene contrato en vigor"

El consejero delegado del Real Mallorca Maheta Molango se sometió ayer de nuevo a la pregunta que tanto se le ha formulado en los últimos meses, la continuidad o no del entrenador Vicente Moreno la próxima temporada. "El tema está muy claro, tiene contrato y estamos muy a gusto con él", dijo el CEO de la entidad mallorquinista durante el acto de presentación del acuerdo entre el club y la empresa LG.

Moreno tiene contrato con el Mallorca una temporada más, pero los insistentes rumores sobre una posible salida a final de temporada, al ser considerado uno de los entrenadores con mayor pujanza del fútbol español, han aumentado las dudas sobre su posible continuidad. Moreno dejó de hablar sobre el tema a raíz de una entrevista concedida a este diario el pasado 8 de enero en la que dijo: "No sé lo que voy a hacer la próxima temporada". Desde ese día, y ante la insistencia de los medios en cada comparecencia pública decidió no volver a hablar sobre su continuidad o no en el Mallorca.

Por otro lado, el presidente del club Andy Köhlberg, en el mismo acto, destacó "el gran ambiente" que se vivió el jueves en Son Moix y confió en que el equipo "supere la eliminatoria". R. C. Palma