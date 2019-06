Ramis: "Nuestra idea es ganar e ir a buscar hacer goles"

El Albacete viaja al estadio de Son Moix con la mente puesta en "ganar"y con la más que probable presencia de inicio del central Gorosito en lugar del habitual titular, Álvaro Arroyo, quien se pierde el play-off por una rotura de menisco en su rodilla derecha.

El técnico del equipo, Luis Miguel Ramis, recalcó ayer, en la rueda de prensa previa al choque, que su propósito principa en este primer partido es "ganar e ir a buscar hacer goles, porque tienen mucho peso en una eliminatoria", además de insistir, al igual que sus jugadores, en que "no hay partidos iguales", afirmó.

Se refirió, en este sentido, en que cada encuentro "es distinto" y que en cada uno "analizamos el posicionamiento, táctica o el sentido colectivo del juego del rival" y que, por ello, "no nos da ventaja el haberles ganado en liga, porque este encuentro será otra cosa", argumentó.

"Estaré contento si al acabar el partido en Mallorca tenemos la sensación de que hemos hecho todo lo posible por ganar. Este partido debe aglutinar la esencia del Albacete de esta temporada", agregó.

El técnico catalán es consciente de la expectación que despierta esta eliminatoria y asegura que no piensa más allá del encuentro de ida. "Es el final. Despierta mucha más expectación por el momento. Hemos dejado atrás equipos con gran potencial. Lo encaramos no de forma diferente a otros partidos a nivel futbolístico, pero sí a nivel emocional. No pensamos en la vuelta. No he pensado ni un segundo en el partido del domingo", explicó.

Ramis confía en la capacidad de su equipo para cosechar buenos resultados fuera de casa. "Hay partidos que no se nos han dado bien. Tramos en los que no hemos estado bien. El reponerse, saber que hemos sido un equipo que ha rendido bien, muy bien fuera de casa, con personalidad es una de las cosas que nos ha llevado hasta aquí. Y eso hay que mostrarlo en Son Moix. No podemos ser diferentes a los que hemos sido durante el año porque es lo que nos ha llevado a esto", sentenció.

Refiriéndose al conjunto balear, Ramis no escatimó en elogios sobre el conjunto bermellón, al que definió como un equipo "fuerte". "El Mallorca ha ido hacia arriba. En casa ha ido a mejor cada vez. Tiene una estructura muy definida y muy clara. Quizás algo diferente a la de los partidos contra nosotros. Un equipo con las ideas claras y equilibrio en todas las líneas", explicó el técnico.

Ramis concluyó la rueda de prensa animando a sus jugadores a devolver todo el apoyo que reciben a diario. "Quiero un partido en el que terminemos, nos miremos todos y hayamos dejado todo en el campo por la camiseta del Alba", reclamó.