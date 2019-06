Vicente Moreno, entrenador del Real Mallorca: "Por este tipo de partidos es por lo que nos gusta el fútbol"

Vicente Moreno no oculta su ilusión por el enfrentamiento de mañana ante el Albacete, y ha asegurado esta mañana, en la rueda de prensa previa al transcendental encuentro, que el equipo está preparado para afrontarlo con las máximas garantías. "Estamos tranquilos y muy concentrados en lo que tenemos que hacer. Somos conscientes de que lo que hemos conseguido hasta ahora no es nada fácil y estamos en una situación de privilegio, pudiendo estar a estas alturas estar disputando una eliminatoria de esta calibre", ha afirmado.

El técnico mallorquinista ha valorado el esfuerzo y trabajo de los jugadores durante toda la temporada."La posibilidad de jugar este encuentro viene de la importancia que le hemos dado a cada partido. El partido ante el Albacete es muy importante, es un encuentro precioso y que ilusiona", ha manifestado. "Los jugadores que tenemos no necesitan mucha motivación para afrontar el partido, lo han demostrado durante todo el año y quieren dejarse lo mejor que tengan en el campo. Estamos en esta situación gracias a los jugadores y debemos confiar en ellos", ha declarado.

Para Moreno, el hecho de que el Mallorca cayese en los enfrentamientos previos en liga no supone un precedente importante para esta eliminatoria, más allá de la posición final en Liga. "La diferencia de puntos entre el Albacete y nosotros puede haber estado en esos dos partidos. Ya que nos ganaron ellos, intentaremos ganar estos dos nosotros", ha bromeado. "El partido de mañana es el que realmente me preocupa, el hacer las cosas que tenemos que hacer para tener posibilidades de ganarlo y a partir de ello pensar en el siguiente. Firmo ganar y hacer las cosas bien en el partido de mañana".

Respecto al estado físico de Álex Lopez, Ante Budimir y Aridai, el técnico de Massanassa no quiso dar pistas, como viene siendo habitual, y no ha aclarado si mañana serán de la partida frente al conjunto manchego. "Los tres están concentrados con el resto del equipo y mañana se sabrá si estarán disponibles. Los últimos entrenamientos a puerta cerrada se han realizado por eso, para no dar ninguna información respecto a como están los jugadores". No creo que sea algo determinante, pero como tampoco nos va a ayudar dar la información, nos la guardamos", ha agregado.

En cuanto al rival de mañana, Vicente Moreno es consciente de las características del equipo de Ramis. "Son un gran equipo, tienen potencial en la parte de arriba para meter goles y en la parte trasera para impedirlos. Las circunstancias del partido, los momentos buenos y malos durante el mismo, los errores, la suerte... Son muchos factores que hay que tener en cuenta", ha explicado. Cuestionado acerca de la forma en la que llegan los equipos al play-off, Moreno ha afirmado que en las eliminatorias se parte de cero. "No creo que lleguemos unos mejores que otros. El play-off de ascenso depende de muchos factores y todos estamos ahí por méritos propios".

El técnico bermellón se ha mostrado contundente al valorar la importancia y la necesidad de que los aficionados mallorquinistas vengan al estadio. "Me gustaría ver un Son Moix prácticamente lleno mañana.Animamos a todos a que vengan al partido, a que empujen, que seguro que será un plus de ayuda para el equipo", ha concluido.