El Real Mallorca abre Sol Alta. El club bermellón acaba de anunciar que las localidades para Tribuna Cubierta se han vendido ya casi al 100%, por lo que los aficionados del Mallorca podrán comprar ahora también sus entradas en la zona de Sol Alta.

En las últimas horas el mallorquinismo no escondía su indignación a la negativa del club de abrir las gradas de esa zona del estadio. Ayer el club rojillo anunció que se llevaban vendidas casi 11.000 entradas para el partido de la ida ante el Albacete, que se disputa este jueves a las 21 horas, un número de localidades que podría ser bastante más elevado si el club hubiera cedido ya a las peticiones de la afición de abrir Sol Alta.

Muchos aficionados mostraron su indignación con la política del Mallorca a través de las redes sociales. Además de tener que hacer largas colas en las taquillas de Son Moix, muchos se negaron a comprar las únicas entradas que la entidad bermellona tenía a la venta en Tribuna Cubierta y a un coste demasiado elevado: 45 euros para los adultos y 20 para infantiles.

La gran respuesta de la afición, pese a tratarse de un partido que se disputa entre semana y a las 21 horas, ha hecho que el Real Mallorca ceda a las pretensiones de la afición y que acabe de anunciar la apertura de nuevas zonas en el estadio. En dicha zona las localidades tienen un precio de 25 euros para los adultos y 15 para los niños. Además, los aficionados podrásn comprar varios asientos consecutivos para poder vivir el partido junto a su gente.

Las taquillas para la venta de entradas estarán abiertas esta tarde, de 15:30 horas a 20. El jueves, de 9 de la mañana a 14 horas y de 15:30 a 20 horas y durante el día del partido, de 9 a 14 y de 15:30 hasta el descanso del encuentro (21:45). A través de la página web también se pueden adquirir las localidades de una forma sencilla y evitando las colas que previsiblemente se producirán hoy en las taquillas de Son Moix.

Ayer Maheta Molango volvió a reflexionar sobre los motivos que condujeron al club a llevar este tipo de estrategia, casi única en todo el panorama nacional. "El tiro de cámara nos obliga a llenar espacios. Hasta que no se llenen todos los huecos no podemos abrir más gradas", reconoció el consejero delegado del club. "No se trata de ceder o no ceder a quitar la lonas del estadio. El número de venta de entradas es el bueno, pero lo que tenemos que conseguir es que la gente venga. Lo importante es no dejar ningún asiento vacío. Calculo que, si las cosas siguen así, seguirán abriéndose zonas. Tal y como está montada ahora mismo la organización de la Liga, el tiro de cámara ha de tener siempre un porcentaje de ocupación en la gradas alto. Nuestra obligación es ir llenando los espacios para que no se vean huecos", resumió.