Molango: "Si la venta de entradas sigue al mismo ritmo, se abrirán más gradas"

Maheta Molango es un hombre de rutinas. La pasada temporada el consejero delegado del club acudió a las oficinas de OK Cars, en el Polígono de Son Castelló, a una semana de afrontar los play-off de ascenso a Segunda División. Para no perder las costumbres, Molango regresó esta mañana a la sede de su patrocinador, en esta ocasión acompañado por Manolo Reina, Lago Junior y Abdón Prats.

"Estamos muy centrados en lo que nos viene", empezó su discurso el consejero delegado. "Son 180 minutos y solo miramos la primera fase. Mirar más allá es perder el tiempo en cosas que no nos aportan absolutamente nada. El trabajo de los chicos es extraordinario y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. La nota que le pongo al grupo solo puede ser de sobresaliente. La afición se está volcando y estamos encantados con todo: futbolistas, cuerpo técnico y entorno", resumió el CEO del club.

Molango no tuvo problemas para analizar la actualidad del club, hablar de la continuidad de Vicente Moreno, de la posible salida de jugadores o del ya conocido problema con las lonas que cubren las gradas de Tribuna Sol. "Vicente Moreno está muy centrado en el presente, al igual que los chicos y la directiva. Tenemos que estar muy tranquilos y no pensar ahora mismo en el futuro", empezó reconociendo el directivo bermellón. "Moreno tiene contrato, él está muy contento y nosotros estamos contentos con él. Ahora mismo hay que estar más centrados en el camino que en la meta. El Mallorca va a acabar subiendo porque el trabajo es el correcto, no sé si será este año, el siguiente o el siguiente", señaló.

Es muy probable que los propietarios del Real Mallorca estén presentes esta semana en la eliminatoria ante el Albacete, según reconoció Molango, quien también confirmó que su presencia en la isla hace ahora diez días, sirvió para ir planificando la temporada que entra: "La obligación de los chicos es jugar y ganar partidos y la mía es planificar todos los escenarios. Lógicamente nosotros tenemos preparado nuestro plan tanto si subimos como si seguimos en Segunda División. Tenemos muy claro el camino que queremos emprender en ambas situaciones".

El consejero delegado se mostró muy seguro a la hora de hablar de la continuidad de algunos jugadores, como es el caso de Lago Junior, quien durante el mercado invernal recibió importantes ofertas del extranjero: "No me preocupa la posible salida de ningún jugador. Es un grupo de chavales que para mí son la leche. Los hemos visto en Sagunto corriendo detrás de la pelota. ¿Cómo voy a dudar del compromiso de Lago ahora que las cosas son tan bonitas? Creo que es un grupo increíble".

Sobre el controvertido tema de las lonas en las gradas y la venta de entradas para la cita ante el Albacete, Molango insistió en su postura. "No se trata de ceder o no ceder a quitar la lonas del estadio. El número de venta de entradas es el bueno, pero lo que tenemos que conseguir es que la gente venga. Lo importante es no dejar ningún asiento vacío. Calculo que, si las cosas siguen así, seguirán abriéndose zonas. Tal y como está montada ahora mismo la organización de la Liga, el tiro de cámara ha de tener siempre un porcentaje de ocupación en la gradas alto. Nuestra obligación es ir llenando los espacios para que no se vean huecos", resumió.

Para acabar, Molango también quiso explicar los motivos que habían llevado al club a cobrar entrada a sus socios para el partido ante el Albacete en Son Mois: "La medida de cobrar la entrada a los socios en los play-off es algo que ya teníamos previsto. Se han puesto precios populares porque creo que es importante que la gente que nos ha apoyado desde el principio tenga ese trato de favor. También es importante darse cuenta que, cuanto más ingresemos en entradas, más nos dejará la Liga gastar en fichajes. No es casualidad que no regalemos nada".