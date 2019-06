Mensaje de Etoo para animar al Mallorca ante el Albacete

Samuel Etoo no esconde su mallorquinismo. El delantero camerunés ha vuelto a mostrar su aliento al conjunto bermellón en las últimas horas a través de un mensaje en Instagram. El Real Mallorca colgaba una foto de entrenamiento de la plantilla rojilla en la que indicaba que el equipo está ya preparado para afrontar la primera eliminatoria de los play-off de ascenso a Primera División ante el Albacete. "Amigos, las finales no se juega, se ganan", respondía el futbolista camerunés a través de su cuenta oficial en dicha red social.



Hace solo veinte días, Etoo ya protagonizó un bonito gesto con el que fue su exequipo. El camerunés preguntó en la cuenta oficial del Real Mallorca de Instagram cuándo jugaba el próximo partido en casa para desplazarse a Son Moix. El club interrogaba a sus aficionados quién fue el mejor jugador del equipo en la victoria del domingo ante el Almería (1-0) para regalar una entrada doble a algunos de ellos para el siguiente encuentro en el estadio cuando el legendario delantero bermellón sorprendió con su cuestión. "¿Qué día es? A ver si me puedo acercar", rezaba la cuenta del camerunés en esta red social.





En aquella ocasión,. "Samuel! Jugamos el fin de semana del 1-2 de junio en Son Moix contra el Granada. Te esperamos en tu casa", le contestaron. El cambio de horario del partido por el fallecimiento de José Antonio Reyes impidió que, finalmente, Etoo acudiera al estadio.Etoo, de 38 años y considerado por muchos, milita en el Qatar SC de la Stars League. El ariete, que también militó en el Barcelona, Inter de Milán y Chelsea, entre muchos otros, llegó a Son Moix en el invierno del año 2000. Militó como bermellón durante cinco temporadas, disputando 133 partidos de Liga, en los que marcó 54 goles, convirtiéndose así en el máximo goleador de la historia de la entidad en Liga. Además, también disputó la Liga de Campeones con los baleares. Todo ello le sirvió paraAdemás, aquella misma temporada marcó dos de los tres tantos que dieron el título de la Copa del Rey al Mallorca, al derrotar en la final al Recreativo de Huelva en Elche (3-0).