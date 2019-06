Moreno piensa en el play-off

Vicente Moreno afronta el partido del próximo sábado -20:30 horas- ante el Extremadura "aliviado" tras tener los deberes hechos en la última jornada de la temporada regular. Incluso no disimiló a la hora de reconocer que está pendiente del play-off de la próxima semana. "Tenemos el partido de Extremadura en mente, pero no puedo hacer el papel de que no miramos de reojo lo que viene después. Nuestra obligación es tenerlo todo previsto, pero no quiero explayarme porque estaría faltando al respeto al partido del fin de semana", dijo.

De hecho, horas después de su comparecencia, el club anunció la convocatoria sin los indiscutibles Lago, Reina, Raíllo, Salva Sevilla y Budimir ya que todos ellos, a excepción del central, están apercibidos y si hubieran visto una amarilla en Almendralejo se perderían el primer partido del play-off. Eso sí, Álex López y Fran Gámez sí viajaron a pesar de que también lo están. "En algunas posiciones será difícil hacer las dos cosas, algunos tendrán que jugar apercibidos e intentar que no les saquen la quinta. No tenemos cuarenta jugadores para dejar quince en casa", recalcó. Quien tampoco estará es Aridai Cabrera, que ya se perdió el último partido contra el Granada por molestias físicas. "Está mejor, pero aún es pronto. A partir del fin de semana será uno más del equipo", aseguró.

La ausencia de algunos titulares dejará hueco a los que han gozado de menos minutos durante la temporada. Tras tres meses en el dique seco, Stojiljkovic vuelve a entrar en una convocatoria. "Ya veremos si juega de inicio o tiene algunos minutos durante el partido. Después de la lesión no ha tenido posibilidades de entrar porque los demás lo están haciendo bien", destacó.

Otro jugador que tendrá posibilidades de tener minutos tras su lesión es Sergio Buenacasa. El jugador maño se ofreció la pasada semana para ayudar al filial en la eliminatoria de ascenso. "Nosotros le felicitamos al día siguiente porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Dice mucho de él que se ofreciese para ayudar al equipo. Eso demuestra que tiene ganas de jugar y ayudar", comentó.

Con la plaza de play-off asegurada, el técnico valenciano valoró el gran rendimiento desde su llegada en Segunda B. "Parece más fácil de lo que es. Dos años después estamos en una situación totalmente diferente. Uno no puede estar pensando en el pasado, pero de vez en cuando es importante hacer la vista atrás y ver las dificultades y penurias que has pasado", señaló. El Real Mallorca es quinto y todavía tiene opciones de escalar hasta la cuarta plaza si vence y el Málaga pierde contra el Elche o de quedar sexto si pierde en Extremadura y el Deportivo gana al Córdoba. "Es una oportunidad para mejorar la clasificación, aunque es difícil, o conservar lo que tenemos, que no es poco", afirmó.

El entrenador del Real Mallorca espera un partido intenso en el Francisco de la Hera. "A pesar de que pueda haber algo menos en juego que en otras circunstancias, seguro que veremos dos equipos que busquen la victoria", finalizó convencido.