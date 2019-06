Vicente Moreno: "Estamos muy contentos, pero esto no se acaba aquí"

Vicente Moreno pronunció ayer la palabra "play-off", casi prohibida en sus ruedas de prensa de los últimos meses. "Estamos muy contentos por habernos clasificado y felicitamos a los aficionados, pero esto no se acaba aquí. Sabíamos que sería difícil, pero teníamos esta oportunidad. Estamos en un club que se le pide esto de forma habitual, pero la realidad es que venimos de Segunda B. Ahora tenemos el partido de Extremadura y después ya habrá que pensar en lo que viene", dijo ayer ante los periodistas en Son Moix después de felicitar al Granada. "Le doy la enhorabuena porque cuando consigues algo así es que siempre lo mereces", subrayó.

El entrenador del Mallorca aseguró que le da igual el adversario -Málaga o Albacete- que le pueda tocar en la primera ronda del play-off. "No tengo ninguna preferencia, lo importante era meterse. Hemos tenido muy cerca la victoria que incluso nos dejaba luchar por la tercera plaza, pero fijaros cómo cambia, de merecerlo el otro día en Riazor a ver lo que hay ahora. Todos los rivales serán muy complicados", analizó. Y preguntado sobre si prefiere jugar primero como local, el valenciano no mostró una especial preferencia. "Estadísticamente pasan más los que empiezan primero en casa que fuera. Hace un año estábamos jugando un play-off por ascender a Segunda y un año después fíjate las sensaciones positivas que tenemos ahora. Con mi experiencia he empezado en casa y fuera, así que me da igual", explicó ante los periodistas.

Moreno deslizó que no va a priorizar el duelo ante el Extrermadura de este domingo, en la última jornada, sobre todo porque el play-off está a la vuelta de la esquina. "Hay que ser fríos porque el tiempo pasa rápido, hay que analizar bien lo que haremos. Es importante quedar lo más arriba posible, pero hay que ver lo que viene después", dijo. El de Massanassa pidió a la afición un esfuerzo más: "Ha sido fantástico y si puede venir más gente, mejor".