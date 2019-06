Mallorca-Granada: Conjura por la promoción

El Real Mallorca intentará aprovechar esta noche (21 horas/Movistar Partidazo) su segunda oportunidad para sellar su participación en los play-off de ascenso a Primera División. Para ello tendrá que sacar un resultado positivo de la visita del Granada a Son Moix, equipo que lucha por cerrar la promoción directa a la máxima categoría del fútbol español.

La muerte de José Antonio Reyes aplazó un encuentro que debía haberse disputado el pasado domingo. El cambio de planes no ha trastocado las intenciones de ninguno de los equipos, en una noche en la que ambos se juegan gran parte de la temporada. El segundo mejor local de la categoría, el Mallorca, recibe al segundo mejor visitante en un duelo de titanes en el que los dos equipos tienen mucho que decir.

Los bermellones, quintos con sesenta y siete puntos, necesitan una victoria en los dos partidos que restan para lograr la clasificación matemática en el play-off. Del mismo modo, una derrota del Cádiz, que juega ante el Extremadura, o del Deportivo, que se enfrenta al Elche, también certificaría su clasificación matemática para los puestos de promoción.

El Granada, segundo clasificado, también necesita sumar un triunfo en una de las dos jornadas que restan para asegurar su ascenso. En caso de que el Albacete tropiece esta noche ante el Málaga, los de Diego Martínez serán de forma matemática equipo de Primera División.

La única duda para el técnico valenciano es la presencia de Aridai Cabrera en el once. El extremo canario no ha podido ejercitarse con normalidad a lo largo de la última semana, pero el aplazamiento de la jornada puede posibilitar su participación. Todo apunta a que Son Moix registrará su mejor entrada del curso, dada la gran cantidad de localidades vendidas, más de 4.000. El hecho de que sea un choque entre semana y de noche puede dificultar la presencia de aficionados, no obstante, el mallorquinismo sigue movilizado para apoyar al equipo.



Diario de Mallorca regala la bandera del centenario



Diario de Mallorca quiere acompañar a los aficionados mallorquinistas en el último tramo de la temporada, por eso el pasado domingo repartió a todos sus lectores la bandera del centenario del conjunto bermellón. Con esta iniciativa los seguidores del Real Mallorca darán colorido a las gradas del estadio de Son Moix, en la que puede ser la mejor entrada del curso, a las puertas de un play-off de ascenso a Primera División que está todavía por confirmar. Si el Mallorca vence a los andaluces, tendrá el billete de forma matemática para luchar por subir a la máxima categoría del fútbol español.