Moreno: "No sé lo que se juega el Granada, nosotros mucho"

Ante la trascendencia del partido que el Real Mallorca disputa mañana ante el Granada, Vicente Moreno, técnico del conjunto bermellón, intentó restarle importancia al partido. "No cambia nada", indicó ayer en rueda de prensa, "no se le puede dar más valor del que le hemos dado a todos los encuentros. Será un partido más, en el que tendremos que dar nuestra mejor versión, aunque entiendo que para la gente puede ser un partido especial".

Enfrente se encontrarán con un Granada que se juega el ascenso directo a Primera División. "Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Es un gran equipo y tiene muy buenos jugadores. Es un rival que nos va a poner en dificultades. Intentaremos minimizar sus virtudes y explotar las nuestras. De esa balanza saldrá el resultado", indicó el preparador mallorquinista.

Un enfrentamiento al que la hinchada bermellona responderá de la mejor manera. La venta de entradas en Tribuna Sol no cesa para el trascendental encuentro. "Lo que tenemos en mano es para estar atentos. A partir de ahí, el que quiera venir a apoyarnos, perfecto; el que no, estamos encantados con la gente que viene habitualmente, no tenemos ningún problema. Los que vienen normalmente empujan mucho, pero teniendo en cuenta el campo que tenemos, si conseguimos meter algo más de afición, siempre nos va a ayudar. No sé lo que se juega el Granada, sé lo que nos jugamos nosotros y es mucho. No sé la importancia que le dan ellos al partido, eso no es lo que me preocupa. Nosotros estamos preocupados en ganar y certificar la posibilidad de estar ahí", señaló el valenciano.

A lo largo de esta semana, la propiedad americana del club ha estado en la isla. Moreno reconoció en rueda de prensa que lo más lógico es que los clubes no dejen de trabajar y pensar ya en la temporada que entra. "Los clubes siempre están en movimiento, además creo que es su obligación. Al día siguiente de terminar la competición ya tienes que estar trabajando en la preparación de la siguiente. Todo lo que tengas adelantado, eso que te quitas. Yo desde luego estoy muy centrado en lo que estoy, que es acabar de la mejor manera posible la competición. El resto de cosas, ahora mismo, me ocupan relativamente poco", señaló.

Ya para acabar, Moreno no quiso finalizar su comparecencia sin desearle suerte a todos los equipos de la isla, incluido el Atlético Baleares, para las trascendentales citas que afrontan este fin de semana: "Les deseo a todos lo mejor. Concretamente en el Atlético Baleares tengo algún conocido como Marcos de la Espada y a mis amigos, evidentemente, les deseo siempre lo mejor. ¿Si es positivo o no que haya otro equipo en Segunda División? Entiendo que para el fútbol balear, cuantos más equipos tenga en Segunda e incluso en Primera, mucho mejor. En el fútbol sala tengo muy buena relación con Antonio Vadillo y desde luego me gustaría mucho que las cosas les fueran bien. Espero que todos puedan conseguir sus respectivos objetivos".