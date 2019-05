Un palo demasiado duro para el Mallorca

Demasiado cruel para este Mallorca. Justo cuando estaba a punto de celebrar el billete para el play-off de ascenso, tras una segunda parte fabulosa, llegó una maldita contra en el último suspiro, mal defendida tras un fallo de Estupiñán ante el portero, que hizo que Valjent cometiera penalti sobre Nahuel. Vicente Gómez no falló y marcó un tanto que impide que los bermellones piensen ya en la fase de ascenso a Primera División. El palo es de dimensiones desconocidas porque el equipo, que estuvo mal en la primera mitad, demostró un gran ambición en la reanudación y solo la falta de puntería impidió el triunfo. O el empate, que le hubiera bastado para asegurarse, como mínimo, la sexta plaza en la clasificación. Ahora toca levantarse como sea y seguir luchando por algo que merece desde julio, aunque esta derrota haya metido en la pelea a un Deportivo que estaba contra las cuerdas. Los propietarios Robert Sarver y Andy Köhlberg, en el palco de Riazor, fueron testigos del mazazo.

Y eso que lo mejor que le pudo pasar al Mallorca en la primera parte es que el resultado fuera de empate a cero. Porque hizo méritos para ir perdiendo al sufrir una pájara que le pudo costar muy caro, pero Manolo Reina apareció, una vez más, como un salvador. Y eso que los bermellones empezaron bien, con el dominio del balón y sin miedo a atacar. Lago remató fuera un buen pase de Aridai; Dani Rodríguez, en su vuelta a casa, probó fortuna de falta y hasta Budimir puso a prueba a Dani Giménez. Pero la realidad es que el Deportivo dio un paso hacia adelante y el Mallorca no supo cómo frenarle, perdiendo demasiados balones en la zona peligrosa, sobre todo por un desconocido Salva Sevilla, quien remató a bocajarro en una buena ocasión. Solo Valjent y Raíllo aguantaban el tipo como podían en una zaga que se mostraba demasiado blanda y que sufría a la hora de defender a balón parado.

Hasta que Bóveda, el mejor de los suyos, dispuso de dos claras ocasiones. En la primera obligó a lucirse a Reina con una gran parada tras un certero testarazo y, poco después, con un fuerte disparo tras encontrar una autopista por su banda para que el meta malagueño volviera a intervenir. No es que los baleares hubieran desaparecido, pero el balón les duraba demasiado poco. Y eso que cada vez que cruzaban el centro del campo el Dépor se mostraba inseguro. Eso sí, siempre faltó precisión en el último pase. Primero con una gran contra de Aridai que Estupiñán no supo resolver y después con otra de Lago en la que su centro no encontró la cabeza de Budimir. Fueron las señales de vida de un equipo que siguió con problemas atrás, tal y como demostró otra vez Bóveda, que con todo el tiempo del mundo volvió a chutar desde la frontal para que Reina brillara.

Mira aquí las mejores imágenes del encuentro.

La reanudación empezó de otra manera. La charla de Vicente Morena fue muy efectiva. El Mallorca enseñó los dientes y eso se tradujo en un disparo de Lago, algo escorado, que se fue a córner y otro de Salva Sevilla a la media vuelta que encontró bien situado a Dani Giménez. Incluso Budimir lo probó con un cabezazo que se fue desviado. Los coruñeses, sin embargo, también quisieron decir la suya. Borja Valle y Fede Cartabia, con dos ocasiones, aumentaron el sufrimiento de los visitantes. Pero el Mallorca se dio cuenta de que tenía opciones de hacer daño de verdad. Abdón, que acababa de entrar, disparó fuerte y el meta estuvo acertado. Poco después Dani Giménez volvió a demostrar sus reflejos al despejar un sublime remate a bocajarro de Budimir. Fue el inicio de la exhibición del cancerbero del Deportivo. Porque le volvió a sacar un gran tiro a Budimir que se colaba en la escuadra. Fueron los mejores momentos de los bermellones en el choque. De hecho, Raíllo cabeceó fuera un saque de esquina cuando el meta ya estaba superado. Valjent, poco después, también sorprendió con otro remate desviado.

Y cuando los isleños estaban más volcados, llegó un gran aviso. Vicente Gómez, solo en el interior del área, envió su volea fuera cuando tenía toda la portería para él. El Mallorca siguió atacando con su ambición de siempre y pudo llevarse los tres puntos cuando Estupiñán, en una contra, se plantó solo ante el meta y tiró el balón fuera. Y en la siguiente acción, cosas del fútbol, llegó el penalti de Valjent sobre Nahuel y el tanto de Vicente Gómez. Ver para creer, porque esto duele de verdad.