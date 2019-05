Moreno: "Hemos hecho méritos para ganar, pero esto va de goles"

"Puede ser que las ganas de ganar el partido nos haya llevado a cometer algún error, pero si nos hubiéramos quedado en la parte de atrás quizás tampoco se hubiera llegado al final del encuentro con posibilidades de sumar los tres puntos. Creo que hemos hecho méritos para ganar el partido, pero el fútbol va de goles". Con estas palabras resumió Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, la cruel derrota de su equipo ante el Deportivo de la Coruña. El técnico de Massanassa aprovechó la rueda de prensa para mandar un mensaje de ánimo a su vestuario tras un encuentro que "estaba para ganarlo".

"Creo que es una pena porque nos hemos visto en la parte final con la victoria. El partido estaba para ganarlo, pero no íbamos a pretender llegar a Riazor que no tuvieran algún acercamiento y buscaran la victoria con todas sus ganas. Por el trabajo y la intención hay que felicitar al equipo. Hay que ser fríos a la hora de analizar el partido y no mirar solo el resultado. Eso no quita que debamos limar algunas acciones", reconoció el preparador bermellón.

Moreno reconoció que la intención del equipo, en todo momento, fue ir a por el partido, pese a que un empate les bastaba para asegurar los play-off. "La orden era ganar el partido desde el inicio. En un encuentro tan loco, hemos sabido manejar los tiempos. Puede ser que las ganar de ganar nos llevara a cometer algún error, aunque creo que hemos hecho méritos para ganarlo", aseguró.

Cuestionado sobre si la pena máxima señalada a Martin Valjent era o no penalti, Moreno mostró su versión más cauta y no quiso valorar la decisión arbitral: "No hablo nunca de los árbitros. Ni cuando nos favorece ni cuando no lo hacen. He visto la imagen y no me atrevería a decir si lo es o no lo es. No le doy importancia a la acción del penalti. Nunca hablamos de los árbitros. Es una profesión muy difícil y siempre respetamos sus decisiones".

El técnico del Deportivo, Pep Lluís Martí, también compareció en rueda de prensa y valoró muy positivamente el triunfo ante su exequipo. "El Dépor ha ganado solo tres puntos, pero lo que sí tenemos muy claro es que el aspecto moral de los jugadores y de la afición es muy diferente al que teníamos antes de iniciar el encuentro. Esto no sirve de nada si el próximo fin de semana no logramos sumar los tres puntos ante el Elche", resumió.