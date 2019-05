Salva Sevilla: "No pensamos en el play-off de ascenso a Primera División porque no descartamos nada"

Futbolista del Real Mallorca. Se ha ganado a pulso ser uno de los ídolos de la afición y un futbolista indiscutible para Vicente Moreno. El almeriense, de 35 años, alterna la prudencia que le da la experiencia en el fútbol con la ambición en un tramo final de temporada muy ilusionante para el club. Asegura que el partido del sábado ante el Nàstic "no va a ser nada fácil" y deja claro que van a "pelear al máximo" en los cinco encuentros que quedan

P Vaya subidón para el equipo y el mallorquinismo la forma en la que llegó el triunfo ante el Sporting de Gijón.

R Sí, sobre todo por la forma y por la reacción de la gente. Había un buen ambiente en el estadio y la gente estaba metida en el partido, nos dio mucha fuerza, peleamos hasta el final, insistimos y al final tuvimos premio. Lástima que tenga que llegar con este sufrimiento y que tenga que ser en la última jugada, pero está claro que estas victorias dan mucha fuerza.

P Usted siempre se acuerda de la afición en sus mensajes en las redes sociales.

R Es que es para agradecérselo. Nuestra afición siempre está con nosotros y ahí están los resultados. Es muy importante que acudan al campo y que estén con nosotros, como lo han hecho durante todo el año. El otro día fue mucha más gente y eso lo notamos nosotros y lo notó el rival, que le cuesta jugar en este tipo de ambientes.

P Quinientos mallorquinistas se desplazan a Tarragona para un partido que no es definitivo.

R Es impresionante lo que hacen. Solo podemos dar las gracias a nuestra gente porque esto conlleva unos gastos y no es fácil. Esperamos recompensarles con una victoria en Tarragona.

P ¿Es más difícil de lo que parece el partido ante el descendido Nàstic de Tarragona?

R Claro que sí. Estoy seguro de que no va a ser nada fácil, ellos prácticamente han aceptado que han bajado de categoría y esto les hace peligrosos. Querrán dar un buen nivel para tener un escaparate y que cualquier equipo se pueda fijar en ellos y querrán hacerlo bien. Nadie regala nada. Y le recuerdo que ya tenemos la experiencia del Córdoba, que parecía que la gente daba por hecho que conseguiríamos los tres puntos y perdimos.

P ¿Les presiona que la afición sueñe con el ascenso?

R No nos presiona, para nada. Nos gusta que se ilusionen de que podemos conseguir algo importante. En el vestuario sabemos que no es fácil, pero estamos en el camino. No vamos a regalar nada, como ya le dije antes, vamos a pelear al máximo de la mejor manera.

P A ustedes no les falta fe en sus posibilidades. Los goles en Soria, Málaga y ante el Sporting llegaron al final.

R Cierto. Confiamos y peleamos hasta el final. Nos lo creemos, las cosas están saliendo bien, aunque le digo que el equipo merece ganar antes los partidos. Las cosas nos están saliendo bien y la verdad es que esos minutos también son reglamentarios, aunque merecemos llegar al final con un marcador más holgado.

PEl ascenso directo solo está a cuatro puntos y el calendario está repleto de enfrentamientos directos. ¿Ven el ascenso directo como una posibilidad real?

R Sí, claro que consultamos el calendario. Quedan cinco partidos y no vamos a esconder nada, pero nos centramos en lo que hemos hecho todo este año e incluso el año pasado. Nos preparamos bien para cada partido y pensamos exclusivamente en el partido del sábado, que no será nada fácil.

P ¿El Mallorca está por encima de sus expectativas en verano?

R Le aseguro que no me había creado ninguna expectativa ni sabía por lo que íbamos a pelear. Lo que sí sabía era la forma de trabajar que tenemos. El camino que trazamos desde el año pasado debía ser el mismo. Ya le digo lo de antes, preparar los partidos lo mejor posible e ir semana a semana para sumar los máximos puntos posibles. Y como hemos dicho siempre, después en las últimas cinco o siete jornadas ver dónde estamos y por lo que podamos pelear. Ahora estamos en esta situación y no vamos a regalar nada . Estamos en algo que podría ser muy bonito.

P Si finalmente juegan el play-off de ascenso. ¿Está el equipo preparado para soportar unos partidos tan duros y con tanta tensión?

R Es que no pensamos nada de eso porque no descartamos nada. Lo que tenemos que hacer es ganar al Nàstic y estaremos, como mínimo, en la misma posición que esta semana o incluso mejor. Hay que tener los pies en el suelo porque los partidos son complicados todos.

P ¿Siente que es un ídolo para la afición?

R Para nada me siento un ídolo. Soy uno más, como el año pasado. Soy una persona humilde, trabajadora y siempre he sido así y no va a cambiar. Dentro del campo intento hacer las cosas que me pide el míster y fuera del campo soy una persona normal, que es lo importante. Si la gente me ve así, pues solo quiero darle las gracias. Siempre he dicho que desde el año pasado me han tratado fenomenal y es importante para que las cosas vayan bien.

P A ver si usted bajó de Primera División a Segunda B para volver a Primera.

R Ahora me lo dicen muchos amigos que me trataban de loco cuando vine aquí, pero ya le digo que nos centramos en el sábado. Sería bonito, pero no lo pienso.

P Imagino que ganas no le faltan para volver a jugar en la elite.

R Sí, está claro. Jugar en Primera es un privilegio que solo lo pueden disfrutar algunos, es otro mundo. Pero vamos a estar tranquilos y, si hacemos las cosas como hasta ahora, podemos conseguirlo.

P Tiene un año más de contrato.

R Sí, estamos a gusto y me encuentro muy bien. Tenía varias opciones, cosas de fuera y todo ha salido de la mejor manera. Al principio era complicado por bajar dos categorías, pero el tiempo me ha dado la razón.

P Está a una tarjeta de ser sancionado.

R Dentro del campo no te acuerdas mucho de estas cosas. El otro día la falta la hace Dani Rodríguez y me enseñan a mí la amarilla.

P ¿Por qué Vicente Moreno es tan importante?

R Tiene la máxima influencia en todo lo bueno que pasa. Ya lo dijimos el año pasado, es nuestro líder, tiene las cosas muy claras, nos lo hace muy fácil durante la semana, nos prepara de la mejor manera, salimos al campo sabiendo lo que tenemos que hacer, cuida cada detalle. Tanto él como el resto del cuerpo técnico nos dan muchas facilidades y parece que no, pero es muy importante. Ha sido jugador y sabe gestionarnos, sabe cómo apretarnos y estrujarnos para que demos lo mejor. El míster estará en Primera, espero que pronto con el Mallorca, pero no tengo duda de que será entrenador de Primera División.

P En Málaga y ante el Sporting marcaron jugadores que salieron desde el banquillo.

R Esto es super importante. Cuando un partido ya ha madurado, que la gente del banquillo entre y aporte es clave. Nos está dando puntos. Están enchufados, no es casualidad, la gente trabaja bien durante la semana. No es fácil no tener minutos y entrenar como lo hacen. Esto hace que los que jugamos bien no podamos bajar la guardia para que no nos quiten el puesto.

P Pedraza, Dani Rodríguez y Baba siempre le han elogiado. ¿Qué puede decir usted de ellos?

R Aportan muchísimo al equipo, cada uno con sus cualidades. Pedraza y Baba hacen un trabajo más oscuro, dan mucho equilibrio al equipo y Dani es un jugador de muchísima calidad con una conducción increíble. Supera rivales con facilidad y trabaja mucho.

P ¿A qué otros rivales ve más fuertes?

R Ya en la primera jornada me gustó mucho Osasuna. Es un equipo muy fuerte, tiene jugadores con mucha calidad, que hacen gol y en su casa siempre suman. Si tienen tantos puntos es por algo.

P ¿Y de los rivales del Mallorca?

R Vamos a quedarnos con el Nàstic, que será muy difícil.