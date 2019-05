Mucho más que tres puntos

"Lo que venga por ganar al Sporting será espectacular", decía Vicente Moreno en la previa del viernes. Y tiene toda la razón porque hoy se juega uno de esos partidos que hay que ganar sí o sí. O eso pretende el Mallorca, que busca ante un rival directo seguir alimentando sus opciones de clasificarse para el play-off, sin dejar de mirar de reojo, por supuesto, las opciones de aspirar al ascenso directo. El problema es que el adversario, que está cuajando una sensacional segunda vuelta, llega con el cuchillo entre los dientes porque no se puede permitir la derrota.

Los bermellones buscan su tercer triunfo seguido y se aferran a su fiabilidad como local en un Son Moix que registrará, presumiblemente, la mejor entrada del curso. Sumar los tres puntos enterraría a los asturianos, ahora a siete y permitiría seguir mirando la clasificación con la ilusión de que se está cocinando algo muy importante. Dependen de sí mismos para defender una cuarta posición que ahora sabe a gloria, pero que puede acabar sabiendo a poco si sigue a este ritmo en el tramo final de campeonato.

Todo apunta a que Joan Sastre será el sustituto del lesionado Fran Gámez, que ayer sí se ejercitó, pero que arrastra molestias en un tobillo. Y Salva Ruiz, en el izquierdo, seguirá siendo titular ya que Estupiñán todavía no está al cien por cien, ni mucho menos. El resto serán los mismos que dieron la campanada en la anterior jornada en La Rosaleda al tumbar al Málaga (0-1). Curiosamente Abdón y Leo Suárez, que fabricaron el tanto del triunfo, da la impresión de que empezarán desde el banquillo.

Por su parte, el Sporting busca una victoria que le mantenga en la lucha por entrar en el 'play off' en un partido que buena parte de la plantilla rojiblanca define como "una final" y en la que el técnico José Alberto podría repetir la misma alineación que solo pudo empatar con el Elche la pasada jornada. El entrenador rojiblanco no ha podido preparar este encuentro como quisiera, ya que hasta media docena de jugadores no se han ejercitado con normalidad debido a diferentes molestias físicas, si bien la mayor parte de ellos no estaban siendo titulares en las últimas jornadas.

Como en los partidos anteriores, la principal duda radica en quién ocupará la banda izquierda, en la que la lesión de Aitor García está suponiendo un quebradero de cabeza para el entrenador, ya que desde ese momento ha probado a Ivi López, Carmona y Traver sin que ninguno de ellos tuviese una actuación destacada.

José Alberto alineó por la izquierda al mallorquín Carmona en el partido ante el Elche, pero a lo largo del mismo se intercambió varias veces de posición con Álvaro Traver y todo hace indicar que esta será la opción elegida, sobre todo teniendo en cuenta que jugadores como Ivi López o Álvaro Jiménez, que podría ser alternativas, son de los que arrastran problemas físicos y apenas entrenaron esta semana. Juegue quien juegue, a buen seguro que será una batalla que el Mallorca no puede dejar escapar.