Moreno: "Lo que venga por ganar al Sporting de Gijón será espectacular"

Vicente Moreno es pura motivación. O al menos así se ha mostrado esta mañana durante su comparecencia de prensa para analizar el duelo de este domingo a las 16 horas en Son Moix. "Todo lo que venga por ganar al Sporting será espectacular", ha asegurado el entrenador del Mallorca, que se ha felicitado por el "buen trabajo" de sus jugadores durante la semana. "Lo que tenemos entre manos es tan ilusionante que ves a los jugadores entrenar y te quedas satisfecho", ha dicho con una sonrisa.

El valenciano ha dejado claro que no mira el calendario de los adversarios que luchan con los bermellones para colarse entre los seis primeros. "No hay que perder tiempo mirando el resto de los rivales. Ahora nos interesa solo el partido del domingo, pero me gusta ver cómo los jugadores han entrenado a tope, están activados y motivados. Los jugadores y aficionados se han ganado la situación que tenemos, hay que disfrutarlo y, por eso, también hay que seguir luchando. Al cuerpo técnico nos llamó la atención el lunes después de ganar al Málaga lo bien que se entrenaron, cuando en esos casos sueles estar un poco más relajado", ha destacado. Y ha ido más allá en su argumentación: "Cada uno estamos donde tenemos que estar. Nos lo hemos ganado desde los trabajadores del club, del primero al último, la prensa y los aficionados, todos vamos en el mismo barco y eso es importante. Todos somos importantes para los éxitos del club".

Acerca del duelo frente a los asturianos, Moreno se ha mostrado prudente. "Somos dos equipos históricos, llegamos los dos en un buen momento, bien posicionados en la clasificación y sabemos que jugamos ante un gran equipo porque es difícil de derrotar. Tendremos que rayar la perfección. Tienen capacidad para hacer cualquier cosa, tienen buenos jugadores en todas las posiciones, tienen experiencia y jugadores con calidad del centro del campo hacia adelante", ha explicado.

El de Massanassa, que ha reconocido que Fran Gámez y Estupiñán son duda por problemas físicos, ha apelado a los buenos números del Mallorca como local. "Estamos en un buen momento y hay que mantener la buena línea. Así lo dicen los números. En Segunda hay mucha igualdad, la clasificación a veces da igual, depende de muchos factores y las áreas siempre son determinantes, porque lo que pasa en un área puede determinar un resultado", ha comentado antes de aplaudir la iniciativa del club con diversos actos antes del duelo. "Son Moix ha sido clave desde el primer día que estoy aquí, los aficionados que vienen valen por muchos y si vienen más, más ayuda y lo agradeceremos. Los que vienen siempre al campo parece que son más", ha finalizado.