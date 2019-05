Marcelino Elena: "El Mallorca aprovecha muy bien los errores de los rivales, es un equipo que no te permite fallar"

Formó parte de una etapa legendaria del club bermellón, ya que llegó con el equipo en Segunda División y llegó a jugar la final de la Recopa de Europa y la Copa del Rey, más allá de conquistar la Supercopa de España.

Su debut con el primer equipo del Sporting se produjo el 6 de abril de 1994, en un empate ante el Madrid (2-2) a domicilio. Marcelino Elena (Gijón, 1971) no tuvo mucha participación las dos siguientes temporadas con los asturianos, y fue entonces cuando emprendió rumbo al Mallorca, donde vivió los mejores años del club balear. Después continuó su periplo en Inglaterra en el Newcastle, con el que jugó la UEFA, y regresó a España para retirarse en el Polideportivo Ejido. Marcelino Elena da su visión de cómo ve el encuentro del domingo entre dos aspirantes al play-off, con la urgencia de ganar del Sporting para no desengancharse de la pelea.



P ¿Cómo se produce su fichaje por el Mallorca en mitad de la temporada 1995-1996?

R Morales se había ido al Mallorca cedido desde el Sporting. Era la época en la que empezaba a haber teléfonos móviles. En el Sporting solo lo tenía Pier, y un día estábamos en Mareo jugando a las cartas, el día antes de un partido, y le llamó Morales, que era muy chisposo. Al final le dije a Pier que me pasase el teléfono, y le dije a Morales que me quería ir del Sporting, que si había sitio allí para mí. Se sorprendió, me dijo que el Mallorca estaba buscando un central, se agilizó todo mucho, y a los tres días estaba ya en el Mallorca.

P Se fue del Sporting, que estaba en Primera, al Mallorca, que militaba en Segunda. Pero acabó ascendiendo, jugando en Europa y viviendo la época dorada del conjunto balear.

R Cuando tomé la decisión de ir al Mallorca lo tenía clarísimo. No estaba jugando en Primera, sentía que no había planes para mí en el Sporting. Irme para mí fue una decisión firme. Al Mallorca llegué con mucha ilusión y la sensación de fichar por un equipo en alza. Acababa de llegar Bartolomé Beltrán a la presidencia. Estuve muy cómodo en aquel proyecto. Encajé muy bien.

P ¿El mejor momento fue la victoria en la Supercopa ante el Barcelona?

R Fueron tres años y medio de ganar y ganar sin parar. Íbamos siempre hacia arriba. Y cuando parecía que ya habíamos hecho lo mejor seguíamos dando un paso más todavía. Pero para mí el punto de inflexión fue el ascenso, es lo que marca, es lo que nos permite mostrarnos en la máxima categoría.

P ¿Le sigue dando muchas vueltas a la final de Copa del Rey que perdieron con el Barça en los penaltis y a la de la Recopa ante la Lazio, que además fue la última final de aquella competición?

R Han pasado 20 años, aquello no va a volver y no merece la pena darle más vueltas ya. Fue hermoso vivirlo, uno puede presumir de haber hecho grande a un equipo como el Mallorca, y de que me marché de allí tras clasificar al equipo para la Champions tras quedar tercero, solo por detrás del Madrid y el Barcelona.

P ¿Lamenta no haber podido vivir esa experiencia en el Sporting, el equipo de su ciudad?

R Cualquier chico que juega al fútbol quiere triunfar en el equipo de su ciudad, sentirse valorado y que sea una experiencia la que se vive en el equipo de su casa. No tuve esa suerte, porque no entraba en los planes del Sporting. Me llegó la oportunidad en otro sitio. Para mí ir a Mallorca fue un gran acierto.

P ¿Qué equipo llega mejor al partido del domingo?

R Eso da igual, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. La dinámica del Mallorca viene siendo muy buena, pero también de la temporada pasada, porque tiene un grupo muy sólido, que esta ofreciendo unos resultados muy consistentes. El Sporting viene de ganar muchos puntos de forma consecutiva, y lo complicado es después de haber ganado muchos partidos seguir ganando todavía más.

P ¿Qué partido debe hacer el Sporting para conseguir la victoria?

R El Mallorca es un equipo que se aprovecha muy bien de los errores de los rivales, es un equipo que no te permite fallar, si tienes dos errores es posible que te metan un gol. Es un equipo que tiene fútbol, con jugadores que pueden estar en el equipo del año de la categoría, como puede ser Salva Sevilla o Lago Junior. Y tiene virtudes de equipos buenos, una defensa sólida, un portero veterano y gente de banda con recorrido. El Mallorca cuenta con una consistencia enorme, tiene la flecha hacia arriba y me parece un rival muy duro y agresivo. Es un partido muy complicado para el Sporting, pero tiene sus armas, ha encontrado un equilibrio y la forma de proteger la portería y salir a la contra. El Sporting ha mejorado con los refuerzos del mercado de invierno, ha crecido en el plano ofensivo, Djurdjevic ha encontrado portería... Las opciones de ganar pasan por eso, seguir con esa chispa en ataque, y mantener la solidez atrás.

P ¿Es una final para el Sporting, o aunque no gane todavía tendrá otra opción más de engancharse a la zona alta?

R Las oportunidades las hay hasta el final en esta categoría, mientras sea matemáticamente posible hay que intentarlo. Hay equipos que no se juegan nada y que te pueden dar un susto. El Sporting va a jugar más partidos en casa que fuera, y tiene los tres puntos del Reus. Aún quedan opciones de conseguir muchos puntos. El objetivo del play-off no se esfuma si el Sporting no gana en Son Moix al Mallorca, pero eso no quiere decir que te puedas permitir el lujo de perder, porque puede costar demasiado caro.

P ¿Con qué equipo va el domingo?

R Lo que quiero es que ambos cumplan sus objetivos. El Mallorca tiene más asequible entrar en el play-off y puede tener incluso la opción del ascenso directo. El Sporting tiene que pelear más por jugar el play-off. Pero un partido así, entre dos equipos en los que jugué, lo suelo ver como espectador y sin preferencias.