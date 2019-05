Abdón Prats: "No tenemos miedo a hablar de ascenso"

Abdón Prats, revulsivo del Real Mallorca en este tramo final del campeonato, ha comparecido este mediodía en Son Bibiloni para dejar las cosas claras. El de Artà no tiene "miedo a hablar de ascenso", una situación que, como él mismo reconoce, se han "ganado" a pulso. Seis jornadas afronta el conjunto bermellón con las vistas puestas, si cabe, en el ascenso directo. "No puedo descartarlo, si hay posibilidades matemáticas, no se puede descartar nada en esta vida", ha señalado el mallorquín.

La primera piedra en el camino será el Sporting de Gijón, "un equipo muy intenso, que no pondrá las cosas fáciles para nada". Para superar a los asturianos, Abdón tiene claro que la afición de Son Moix juega un papel fundamental. "Durante todo el año nos han estado apoyando en todos los partidos. Espero y deseo que este fin de semana también estén ahí. Los mallorquinistas queremos llegar al ascenso directo, sumar todos los puntos que quedan, pero hay que hacer algo también. Necesitamos el apoyo al equipo, desde el sofá no creo que sintamos su aliento", ha remarcado el delantero rojillo.

Muchos son los clubes que, en este tramo final del campeonato, han apostado por estrategias para fomentar la participación de la afición a los partidos que se disputan en casa. Abdón Prats lo tiene claro, mientras más gente acuda a Son Moix, mejor. "Al Málaga le sirvió que se pusieran los precios bajos, metieron creo que a 23.000 personas en el campo. No es mi departamento, creo que la gestión la tienen que hacer los que están en ello", ha señalado.

Abdón resultó una de las piezas fundamentales en el partido del pasado sábado en La Rosaleda, dando la asistencia de gol que supuso la victoria del conjunto bermellón. Los altibajos que ha vivido el futbolista de Artà a lo largo de la temporada, los ha analizado este mediodía en la sala de prensa, mostrando su lado más autocrítico.

"He pasado por momentos muy buenos, luego no tan buenos, donde he intentado ayudar al equipo desde la posición en la que me encontraba, y ahora estoy en un momento en el que me siento con muchas fuerzas de ayudar, dar asistencias y hacer goles. Estoy en mi mejor momento mental y físico. Al final uno ha de asumir la realidad, ver lo que puedes hacer mejor, ver lo que debes mejorar y lo que te ha llevado a poder jugar las primeras diez jornadas y lo que te ha llevado a no jugar las siguientes. La experiencia que ganas durante los años ayuda a controlar mejor estos momentos", ha recalcado.