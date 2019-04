Leo Suárez pone en bandeja el play-off al Mallorca

Salió en el 78 y le bastaron diez minutos para brindar al Mallorca una victoria que vale un play-off. Leo Suárez se erigió en protagonista del encuentro al anotar, a falta de dos minutos para el final del partido, el gol de la victoria bermellona ante el Málaga (0-1).



Cuando más cuesta arriba estaba el encuentro, el extremo argentino apareció, irrumpió para decidir un partido en el que, quizás el empate habría sido lo más justo. El Mallorca, con 61 puntos, deja enquistado al Málaga en la sexta posición y por qué no, mira de reojo a la segunda posición de la tabla.



Moreno calcó la alineación que tan buenos resultados le dio en el partido del pasado sábado ante el Rayo Majadahonda. Volvió a cederle el flanco diestro a Gámez y Aridai, apostó por Pedraza y Salva Sevilla en el centro del campo y coronó su once con Ante Budimir en la zona de ataque. Desde las cabinas de prensa el técnico valenciano dirigió el encuentro en el que era su último partido de sanción.



El Málaga entró en el partido como un vendaval, aupado por una Rosaleda que rozaba el lleno y enaltecido por el ambicioso objetivo que se ha marcado el plantel andaluz de aquí al final del campeonato, el pleno de victorias.



Sin embargo la primera ocasión seria del encuentro la firmó Budimir tras un error de Lombán en el despeje de un balón. Un centro de Gámez llegó a las botas del futbolista balcánico. El disparo del delantero bermellón lo despejó Munir a córner (min. 13). Antes el colegiado del partido pasó por alto un claro penalti del defensa saguntino sobre Ontiveros que hubiera puesto las cosas muy cuesta arriba a los mallorquinistas en el minuto 7.



Hasta la primera media hora de juego los malaguistas ofrecieron un recital de oportunidades de todos los colores. El omnipresente Ontiveros desde la lejanía, Adrián con la cabeza, Lombán al lanzamiento de una falta... Solo Reina, ante su gente, fue capaz de desbaratar todas las ocasiones perpetradas por el conjunto andaluz.



El Mallorca no encontraba su sitio, desubicado en defensa, dormido en la línea de creación y testarudo de cara a portería. Dani Rodríguez, al borde del descanso, avisó con un disparó desde la frontal con el que Munir volvió a exhibirse. El mensaje bermellón se quedó en eso, superados claramente por un rival que buscó con mayor ahínco e intensidad que el Mallorca la victoria durante la primera parte.





La segunda parte arrancó como la primera, sin cambios en ninguno de los equipos y con un Málaga volcado sobre la portería defendida por Manolo Reina.. Ontiveros volvió a erigirse en el gran dolor de cabeza de los bermellones, con sus continuos centros al área y con una marcha por encima del resto de los invitados al envite.A falta de un cuarto de hora para el final, llegó el momento de Reina. El de Villanueva del Trabuco sacó la magia de la chistera para desarticular unFue cuando más apretaban los locales cuando llego la genialidad de Leo Suárez, quien acababa de entrar en el terreno de juego solo diez minutos antes.Salva Sevilla centró a Abdón , el mallorquín se adentró en el área y su pase lo remató a la primera el futbolista argentina para firmar un auténtico golazo y dar la victoria a los mallorquines.