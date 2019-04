Vicente Moreno: "Solo pensar en Málaga se me pone la gallina de piel"

La recta final del campeonato da el pistoletazo de salida mañana en La Rosaleda. Al Real Mallorca le quedan siete encuentros por delante, "un calendario precioso y apasionante", donde los hombres de Vicente Moreno quieren exprimir sus posibilidades.

Moreno es consciente del fervor que se ha creado alrededor del equipo en las últimas jornadas, un sentimiento que le enorgullece por la parte que le toca: "Notas a la gente contenta e ilusionada con el equipo. Valoran el trabajo que hacen los jugadores y si podemos contribuir a la alegría de esa gente, pues mejor".

El técnico valenciano reconoció ayer en rueda de prensa la necesidad que tiene su equipo, jornada tras jornada, de hacerse con el triunfo. "Cuando no es por una cosa es por otra, pero siempre existe la necesidad en nosotros de ganar, siempre te juegas cosas y a medida que se acerca el final de la temporada, cada partido se hace más vital que el anterior", subrayó.

Para el encuentro de este sábado, se espera una Rosaleda llena para recibir al conjunto rojillo, un aliciente que debe sumar, en lugar de restar, a los jugadores bermellones. "A uno le apetece vivir partidos de esta índole, campos chulos, con gente y donde hay cosas en juego. Solo de pensarlo se me pone la gallina de piel, como me acaba de decir uno de los jugadores", bromeó con la citada expresión del desaparecido Johan Cruyff. "Es una suerte poder jugar y vivir estos partidos. Tenemos por delante un calendario precioso y apasionante. Si nos hubieran dicho al principio de la temporada que en esta jornada íbamos a estar empatados a puntos con el Málaga, pocos se lo hubieran creído. Tenemos las mismas posibilidades que ellos de ganar el partido. Somos ambiciosos y creemos en nuestras posibilidades", zanjó.

Moreno también alabó a Xisco Campos y no ocultó su felicidad tras conocer la noticia de su renovación por el club bermellón. "Para mí es un motivo de alegría que se haya acordado su renovación, pero no por Xisco, que también, sino por el Mallorca. Asegurarse la continuidad de Xisco, independientemente de que ahora tenga una mayor o menor participación en el equipo, me parece que es beneficioso para él y muy beneficioso para el Mallorca. Lo tuve en el Nàstic, dejé de tenerlo, y lo eché en falta", indicó. El de Massanassa también opinó sobre el continuo movimiento de técnicos en los banquillos de Segunda: "Dieciocho técnicos han sido destituidos, solo mantenernos es todo un logro. Es el trabajo que tengo, el que me gusta, el que me hace disfrutar, pero tiene muchos riesgos".

Adrián: "El Mallorca es un equipo compacto, agresivo, vertical y con grandes jugadores"



Adrián González, jugador del Málaga, compareció por la sala de prensa del estadio Ciudad de Málaga para alabar al Mallorca y reconocer la dificultades que tendrán ante el equipo rojillo: "Es un rival que me gusta mucho, ya lo hizo en el partido de pretemporada que jugamos contra ellos. Es un equipo compacto, agresivo, vertical, tiene jugadores de calidad como Salva Sevilla, Lago Junior, Aridai... Han hecho un buen fichaje en invierno, Budimir, que les está aportando mucho de cara a portería. Pase lo que pase el fin de semana, va a ser un rival que va a estar dando guerra hasta el último partido".