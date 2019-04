Moreno: "Nos queda un calendario precioso y apasionante"

La recta final del campeonato en Segunda División da el pistoletazo de salida para el Real Mallorca el próximo sábado en La Rosaleda. Al conjunto bermellón le quedan siete partidos por delante, "un calendario precioso y apasionante", donde los hombres de Vicente Moreno quieren acabar metidos en los puestos de play-off.

Moreno es consciente del fervor que se ha creado alrededor del equipo en las últimas jornadas, un sentimiento que le enorgullece por la parte que le toca: "Notas a la gente contenta e ilusionada con el equipo. Valoran el trabajo que hacen los jugadores y si podemos contribuir a la alegría de esa gente, pues mejor".

El técnico valenciano ha reconocido este mediodía, en rueda de prensa, la necesidad que tiene su equipo, jornada tras jornada, de hacerse con el triunfo. "Cuando no es por una cosa es por otra, pero siempre existe la necesidad en nosotros de ganar, siempre te juegas cosas y a medida que se acerca el final de temporada, cada partido se hace más vital que el anterior", ha señalado.

Para el encuentro de este sábado, se espera una Rosaleda llena para recibir al conjunto rojillo, un aliciente que debe sumar, en lugar de restar, para los jugadores bermellones. "A uno le apetece vivir partidos de esta índole, campos chulos, con gente y donde hay cosas en juego. Solo de pensarlo se me pone la gallina de piel", ha bromeado sobre la expresión. "Es una suerte poder jugar y vivir estos partidos. Tenemos por delante un calendario precioso y apasionante. Si nos hubieran dicho al principio de la temporada que en esta jornada íbamos a estar empatados a puntos con el Málaga, pocos se lo hubieran creído. Tenemos las mismas posibilidades que ellos de ganar el partido. Somos ambiciosos y creemos en nuestras posibilidades", ha zanjado.

Moreno también ha alabado a Xisco Campos y no ha ocultado su felicidad tras conocerse la renovación del jugador por una temporada más. "Para mí es un motivo de alegría que se haya acordado su renovación, pero no por Xisco, que también, si no por el Mallorca. Asegurarse la continuidad de Xisco, independientemente de que ahora mismo tenga una mayor o menor participación en el equipo, me parece que es beneficioso para Xisco y muy beneficioso para el Mallorca. Lo tuve en el Nástic, dejé de tenerlo, y lo eché en falta. Es un jugador que emana unos valores alucinantes. Es una suerte tenerlo, sin duda", ha indicado.

El de Massanassa también ha opinado sobre el continuo movimiento de técnicos en los banquillos de Segunda División, un hecho que no deja de sorprenderle: "Dieciocho técnicos han sido destituidos en Segunda, solo mantenernos en el puesto es todo un logro. Es el trabajo que tengo, el que me gusta, el que me hace disfrutar, pero tiene muchos riesgos y los asumo. A todo nos toca, si no es un año es otro, pero a todos nos toca, aquí no se escapa nadie".