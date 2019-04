Molango: "Estará arriba el equipo que esté más tranquilo"

Maheta Molango tiene el freno de mano puesto cuando aparece ante los periodistas. El consejero delegado del Mallorca considera que es el mejor camino para lograr los objetivos, por mucho que el equipo sea quinto y tenga opciones reales de luchar por el ascenso a Primera. "Al final estará arriba el equipo y entorno que esté más tranquilo. Nuestro camino es más tranquilo", comentó tras ser preguntado por las recientes destituciones de los entrenadores del Oviedo, Málaga y Deportivo. "Era algo que se podía prever a principio de temporada con diecinueves equipos que han estado en Primera y con tantas autoexigencias. Hay muchos equipos que lo han pagado", resaltó.

Acerca del duelo en La Rosaleda, el dirigente se mostró cauteloso. "Es importante el partido, pero no lo es menor que el del Rayo Majadahonda porque son tres puntos igual. Iremos a un campo en el que no hace mucho se jugó la Champions con ilusión y sin renunciar a nada", comentó. Preguntado acerca de la afluencia de espectadores en Son Moix, que en la anterior jornada no superó los ocho mil aficionados, Molango fue claro. "La gente responde. Que vengan los que quieran estar con nosotros, lo que son abonados y los que se vayan sumando. Lo importante no es cuántos somos, si no la calidad de los que somos. Yo espero que nos animen y apoyen como han hecho hasta ahora", apuntó.

Por último, la cabeza visible del proyecto de Robert Sarver en el club no reparó en elogios hacia la figura de Xisco Campos. "Es una persona fundamental por lo que aporta tanto dentro como fuera del campo. Cuando bajamos a Segunda B pensamos qué tipo de personas con unos valores queremos y su llegada marcó un antes y un después. Encarna los valores de determinación, compromiso y constancia que queremos. Es de los mejores fichajes que hemos hecho y le queda mucho por darnos dentro del campo. Su influencia dentro del vestuario es tremenda", concluyó.