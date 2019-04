Vicente Moreno: "Siempre se puede poner algún pero al equipo"

"Cuando he visto que Reina se paraba el penalti he respirado. Todavía quedaba mucho tiempo por delante y podía haber pasado cualquier cosa". No las tenía todas consigo Vicente Moreno, quien reconoció en rueda de prensa que su rival de ayer en Son Moix, el Rayo Majadahonda, "se podía haber metido en el partido" de anotar desde los once metros.

"Teníamos delante un equipo que está teniendo facilidad para hacer goles y que sabíamos que no nos iba a poner las cosas nada fáciles. Al final de la primera parte hemos bajado el pistón, pero también es verdad que en el minuto 25 del partido podíamos ir con un 4 a 0 a nuestro favor", resumió el técnico del Real Mallorca.

Pese a la victoria, el valenciano aseguró que "siempre se puede poner algún pero al equipo", aunque bromeó reconociendo que "no siempre es preciso". "Si siempre buscamos un pero, nunca conseguiremos ser felices del todo. Nuestra intención partido tras partido es siempre lograr la victoria, aunque no siempre se pueda conseguir. Ahora tengo dos horas para disfrutar, pero hay que empezar a pensar ya en el próximo rival", aseguró Moreno.

El preparador del Real Mallorca apostó ayer por Fran Gámez en el once inicial del conjunto bermellón, pero el de Sagunto tuvo que retirarse antes de hora por una hemorragia nasal. "Lo de Gámez es una decisión que tomamos teniendo en cuenta muchas circunstancias. Durante la última parte del partido tenía alguna molestia y ha recibido un golpe en la nariz que todavía le sangraba una vez en vestuarios. Veíamos que el problema le iba a proseguir dentro del campo y por eso también hemos decidido cambiarlo", aseguró el valenciano.

Ya para acabar, el entrenador del Real Mallorca fue cuestionado sobre la efectividad del equipo en Son Moix, donde acumula unos registros envidiable y es el segundo mejor equipo local de la categoría. "Al final creo que en cada partido hay muchas circunstancias que se van dando que pueden hacer que el partido se decante para un lado o para otro. Nosotros siempre intentamos que se decante hacia nuestro lado, tanto dentro como fuera de casa, pero a todos los equipos les cuesta siempre más sumar fuera de su feudo, no solo a nosotros", zanjó el técnico del conjunto rojillo.