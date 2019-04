Moreno: "La vida es maravillosa y vamos a pelear para que siga igual"

Vicente Moreno es un hombre feliz. "¿Cómo no vamos a serlo? Estamos en la jornada 35 y estamos arriba, con los buenos. Es una situación fantástica y hay que disfrutarla y pelearla", reconoció el técnico del Real Mallorca, cuestionado por la espléndida situación que atraviesa su equipo. "Ganando al Rayo, como mínimo, vamos a estar igual o mejor que lo que estamos hoy. La vida es maravillosa y vamos a pelear para que todo siga igual, aunque sabemos que no va a ser fácil", resumió.

Con un discurso lleno de chascarrillos, compareció ayer al mediodía Moreno en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Ilusionado, quizás más que nunca, y ambicioso, como siempre, el de Massanassa desprendió un mensaje esperanzador y comedido a partes iguales: "Pagaríamos por estar en esta situación. Esto tenemos que disfrutarlo, sabiendo que es muy difícil y teniendo en cuenta que hay momentos de sufrimiento. Pasaremos dificultades y, en función de la capacidad que tengamos para rebasar esas dificultades, tendremos más posibilidades de solventarlas. Ojalá pudiéramos estar siempre en una situación como la que vivimos actualmente".

Esta noche (20 horas) el Mallorca afronta la primera de sus finales ante un Rayo Majadahonda "contra el que hay que tener mucho cuidado". El conjunto madrileño "es un rival difícil, que juega muy bien a fútbol, que quiere, que propone, que lleva su modelo de juego hasta el final, que creen en lo que hace y que tiene un buen entrenador y buenos jugadores". "Estos ocho partidos van a ser todos importantes, me atrevería a decir que el más importante es el del Rayo, y es en ese en el que nos tenemos que centrar. Por ahora no hay que perder mucho tiempo en el último, ni en el anterior. Si no ganamos el primero, de poco nos vale hablar del resto", reconoció.

Ya para acabar, el preparador del conjunto rojillo hizo un llamamiento a la afición, en clara referencia a la importancia de sacar buenos resultados en los cuatro partidos que restan en casa. "Necesitamos a la gente. Si podemos contar con su ayuda, no nos va a garantizar nada, pero sí que nos va a aportar más opciones para ganar cada partido. Te alegras de que se llegue al final de la temporada y la gente tenga una ilusión. Trabajamos para esto, el fútbol no deja de ser un espectáculo y nos gusta que el aficionado del Mallorca se lo pase bien con su equipo", zanjó.