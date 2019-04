Salva Sevilla evita la derrota del Mallorca

El Mallorca ha evitado la derrota en el último suspiro. Un gol de Salva Sevilla, cuando el equipo ya parecía resignado a volverse de vacío a la isla, ha dado un punto que debe saber bien, sobre todo visto lo visto. Los bermellones se ubican en la cuarta posición, a falta de lo que haga el Cádiz en Las Palmas, y se quedan a seis del ascenso directo, aunque se ha dejado espacar una gran oportunidad de todavía apretar más la clasificación.

El gol de Marc Mateu, tras una falta en la que ha pegado a Joan Sastre, ha hecho mucho daño. Los bermellones han vuelto a demostrar que como visitante bajan mucho su nivel respecto a cuando juegan en Son Moix. No ha podido empezar peor el partido para el Mallorca. Como en Córdoba hace quince días.

Ya había avisado Nacho con un remate que ha blocado Manolo Reina, que sí que no ha podido hacer nada en el minuto siete. Marc Mateu ha lanzado una falta que Joan Sastre desvía hasta el fondo de la red en una acción desafortunada. Todo un palo nada más empezar del que no se han repuesto los bermellones en toda la primera parte. No es que el Numancia estuviera haciendo nada del otro mundo, pero es que a los isleños, con un Salva Sevilla especialmente impreciso, no les ha durado nada el balón. Y gracias que Lago ha metido la bota para evitar el remate de Atienza cuando lo tenía todo para rematar tras un saque de esquina. El Mallorca, especialmente espeso y muy lejos de su mejor versión, solo ha provocado peligro a fogonazos.

El más claro ha sido cuando Dani Rodríguez ha liderado una contra en la que se ha plantado ante Juan Carlos y su disparo raso se ha marchado fuera por poco. Aridai también ha aparecido en alguna ocasión para poner algún centro con toda la intención, pero los centrales siempre se han impuesto a Budimir, que no ha llegado a conectar ninguno de ellos. Lago ha estado muy vigilado ya que, de hecho, cada vez que ha recibido el balón era presionado por tres futbolistas. El marfileño lo ha intentado con un disparo que se ha ido a las nubes. El público local, muy crispado con su entrenador al entender que su Numancia podría aspirar a más que a la salvación, ha reclamado penalti por empujón de Raíllo sobre David Rodríguez, pero el colegiado no lo ha apreciado así.

En la reanudación el panorama no ha cambiado demasiado, aunque es cierto que el Mallorca ha dado un paso hacia adelante, pero los sorianos, que se han olvidaddo de atacar, se han mostrado siempre muy ordenados en defensa. Un timido cabezazo de Budimir y alguna acción esporádica de Aridai, el mejor de los rojillos hoy, han dado señales de vida en ataque. Moreno, desde el palco privado en el que ha seguido el partido por su sanción de tres partidos, ha dado la orden de entrada a Abdón. Sin embargo, los baleares se han mostrado muy precipitados en sus acciones de ataque. Budimir lo ha intentado con un disparo con su zurda, pero el balón se ha ido muy alto.

Los locales han obligado a que Manolo Reina, inédito hasta ese momento en la segunda parte, se luciera tras un disparo de Gus Ledes tras una jugada en la que Raíllo se ha complicado la vida. Pero el Mallorca ha sido el dueño del balón. Lago, con un centro envenenado que ha tocado en un defensa, ha provocado la buena intervención del meta calvianer Juan Carlos.

Moreno ha sentado a Aridai, en una decisión difícil de entender, para que entrara Leo Suárez. Pero eso no se ha traducido en más peligro. Yeboah ha dado el susto al medio centenar de mallorquinistas presentes en las gradas con un fuerte tiro que se ha ido fuera por poco. Con más corazón que cabeza, el Mallorca ha seguido probando hasta que ha tenido la oportunidad más clara de todo el encuentro. Raíllo, tras un rechace de la zaga, ha enviado el balón alto desde dentro del área. Pero cuando solo quedaba un minuto para el final, ya a la desesperada, Salva Sevilla ha evitado el golpe. El almeriense ha metido el pie tras una buena jugada de Lago por la derecha y ha batido a Juan Carlos. Ver para creer. La derrota estaba cantada, pero esto es lo que tiene esta imprevisible Segunda División.