Con la cuarta plaza a tiro

El Mallorca tiene mucho que ganar hoy en Soria. No es una final, ni mucho menos, pero sí una gran oportunidad que hay que aprovechar para enviar un mensaje al resto de ilustres rivales de que este equipo va con todo hasta el final. El triunfo ante un necesitado Numancia no solo le mantendría en puestos de play-off, si no que le auparía hasta la cuarta plaza tras las derrotas del Málaga ante el Extremadura (1-2) y del Deportivo frente al líder Osasuna (2-1). Y depende de sí mismo para conseguirlo, un circunstancia que ni el más optimista hubiera fantaseado hace apenas un mes.

Pero hay más. Una alegría en tierras castellanas le podría acercar al ascenso directo a solo cuatro puntos a falta de ocho jornadas, aunque para eso el Albacete debe caer frente al Elche en el Carlos Belmonte. Parece difícil, pero esta imprevisible Segunda División ya ha dejado claro que no sería tan extraño. Sin ir más lejos, el propio Mallorca cayó en Córdoba, con un pie en Segunda B, hace ya dos semanas, un sabor amargo que solo aliviaron los tres puntos sin jugar de la pasada jornada por la expulsión de la competición del Reus.

Los de Moreno sufren mucho como visitantes, pero no tiene ningún motivo para salir a jugar con miedo porque lo que queda hasta ahora es ilusión. Y hay que alimentarla. Vencer en Los Pajaritos sería dar un golpe sobre la mesa, aunque un empate o una derrota tampoco sería una catástrofe. Sea cual sea el desenlace de esta campaña, la temporada está siendo fantástica, pero vale la pena hacer un esfuerzo.

El técnico bermellón, que no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado, no podrá contar con el lesionado Estupiñán, por lo que Salva Ruiz volverá al once. Todo apunta a que el resto de jugadores serán los mismos de las últimas jornadas, aunque quizá Aridai podría sustituir en la banda derecha a un discutido Leo Suárez. Valcarce, que regresa siete semanas después, es la gran novedad de la lista para medirse a su exequipo.

El Numancia tiene marcado en rojo este duelo ya que busca encarrilar la permanencia en la categoría y alejar los fantasmas del descenso. El triunfo de ayer del Extremadura todavía le mete más presión ya que ahora tiene a cinco puntos las plazas que nadie quiere ocupar. Para este crucial encuentro, el entrenador Aritz López Garai recupera a Nacho y Carlos Gutiérrez. Su trayectoria está marcada esta temporada por la irregularidad. Los propios errores están penalizando a un equipo que ha apostado, desde la llegada de López Garai, por un sistema más ofensivo, al que le falta más gol para ser rentable. Y eso lo deben aprovechar los baleares, que buscarán hacer daño a la contra con la velocidad de Lago y la capacidad de desmarque y olfato de Budimir. Sin embargo, para eso está obligado a elevar su intensidad respecto al choque en el Nuevo Arcángel, su anterior salida. Lo mejor sería que eso se quedara en un accidente.