Martin Valjent: "Solo por hablar del play-off no vamos a ascender a Primera División"

P Creo que va con prisas, ¿ha quedado?

R Tengo clase de castellano. Hago dos horas semanales y ya llevo seis meses.

P Desde el primer día se ha notado su implicación, ¿eso ayuda sobre el verde?

R Claro. Me gusta conocer dónde estoy jugando para apreciarlo más. Lo hago por mí, así soy capaz de reconocer más rápidamente la personalidad de la gente.

P Incluso le hemos visto leer libros de la historia del Mallorca.

R Sí. Al principio no era capaz porque no tenía nivel para poder leer algo tan denso, pero ahora que poco a poco estoy mejorando me he puesto a leer Los ckacks se visten de rojo de Albert Salas -director de comunicación del Real Mallorca-. Es muy bonito y me está dando mucho vocabulario.

P La afición ha notado su compromiso, incluso ya le visten como un superhéroe. ¿Siente su cariño?

R Por supuesto. Desde que llegué me he sentido muy cómodo en el club, tanto por el trato que me han dado los compañeros como la afición. No me intereso por la historia del Mallorca por el halago que pueda recibir, lo hago porque me gusta y me ayuda a crecer.

P Con tanto entreno, ¿le ha dado tiempo para visitar la isla?

R Bastante. Palma ya me la conozco bien y los principales sitios turísticos de Mallorca, también. Mi profesora de castellano con el tiempo se ha vuelto mi amiga, ella es mallorquina y siempre me aconseja dónde ir y qué comer. Me parece una isla preciosa, ya me lo parecía antes de venir aquí a jugar.

P ¿Ya la conocía?

R Vine en dos ocasiones con los amigos y lo pasamos muy bien. Aprovechamos para hacer turismo y conocer rincones de Mallorca con el coche. Estuvimos una semana y conocimos las cosas más populares. Vivirla es diferente.

P Este fin de semana han tenido libre, ¿cómo lo ha aprovechado?

R Me he ido a Sevilla. Ahora que estoy en España me gusta conocer sus principales ciudades y en el vestuario me insistieron mucho en que visitara Andalucía. Como futbolistas conocemos un hotel y un estadio, pero nunca nos da tiempo a visitar nada de los lugares donde jugamos.

P ¿Ha sido bueno el parón? ¿O hubiera preferido seguir?

R En la clasificación al menos parece que sí, porque volvemos a estar en los play-off. Conseguir tres puntos sin tener que esforzarse dentro del campo está muy bien. Esta semana estamos entrenando al 100%. Nos espera un partido muy difícil fuera de casa ante el Numancia, un equipo que juega muy bien a fútbol y veremos si realmente ha sido bueno o no el parón.

P Usted llegó a mediados de agosto, con el equipo ya en marcha. ¿Costó más la adaptación?

R Evidentemente. Llegué cuando el Mallorca ya había jugado su primer partido de Liga. El míster no te conoce y tienes que empezar desde cero. De todas formas la adaptación a este vestuario fue muy fácil desde el primer día. Me encontré muy buena gente y entré fácilmente en la dinámica de trabajo.

P Venía de Italia, donde llevaba cuatro años ¿Hay muchas diferencias entre la Segunda española y la Serie B?

R No se puede decir que una sea mejor que la otra. En la española se premia más la velocidad y la calidad y en Italia se valoran otras cosas. Yo me siento más cómodo jugando aquí, pero también porque el tiempo que estuve en Italia fue siempre luchando por no descender y eso, en el ambiente y en el día a día, te acaba quemando.

P ¿Le llamó la atención algo en especial del club bermellón?

R Había visto bastantes cosas. Maheta (Molango) me envió un vídeo del estadio, de la Ciudad Deportiva, las instalaciones... Me quedé con la boca abierta.

P ¿Conocía a algún jugador dentro del vestuario?

R No. Por nombre me sonaba Alejandro Faurlín porque jugó en clubes importantes. Antes de venir me informé de qué compañeros iba a tener y estuve documentándome por internet. Creo que lo más lógico del mundo es saber dónde vas a jugar y con quién.

P En invierno sí le traen a un viejo conocido.

R Sí, llegué a jugar dos partidos contra Ante Budimir en la Serie B italiana. Cuando llegó pidió por mí porque él también se acordaba. Coincidimos en dos partidos, pero yo solo jugué en uno de ellos, aunque mi equipo perdió los dos, era la temporada en la que ellos lograron el ascenso a la Primera División italiana.

P Cuando empieza a tener minutos, casi le revientan un riñón.

R El fútbol es un deporte de contacto, no es una lesión corriente pero puede pasar. Me llegó en un mal momento en el apartado deportivo, pero me sirvió para conocer el tipo de club, trabajadores y jugadores que tenía a mí alrededor, fue un momento muy enriquecedor, por raro que pueda parecer.

P Explíquese.

R Yo estaba solo en Mallorca y todos los días que estuve en el hospital recibí la visita de algún compañero. Todos se pasaron para hacerme compañía. Me sentí como en familia. En muy poco tiempo noté que estaba como en casa.

P Tras la recuperación, vuelve a la titularidad quitándole el puesto a Xisco Campos. ¿Cómo es el capitán dentro del vestuario?

R Xisco lo es todo. Representa humildad, trabajo y concentración. Siente los colores y eso se nota. Lo que más me llama la atención es que, juegue o no juegue, para él no cambia nada. Sigue en su línea, trabajando y apretando. Tiene una edad en la que ya podría tirar la toalla, pero lo veo y alucino, parece que tuviera 25 años, con toda la carrera por delante.

P Dicen algunos compañeros que cuando Xisco levanta la ceja, todo el mundo calla.

R Sabe hablar y dentro del vestuario hace muy bien su trabajo. Es una persona muy seria, pero cuando tiene que ser divertido también lo es. No da miedo.

P Jugar con Raíllo al lado, ¿ayuda a uno para ser mejor?

R Claro que sí. Ahora que nos entendemos mejor y puedo hablar con él dentro del campo, me siento mucho más seguro. Antonio es muy joven y tiene muchísima calidad. Deseo, pero también creo, que alcanzará la Primera. Esta categoría se le queda pequeña.

P ¿Cuál es el jugador que más le ha sorprendido?

R Creo que la evolución de Baba es sorprendente. Cuando llegué parecía estar en un segundo plano, pero en las últimas jornadas ha tomado un rol dentro del equipo muy importante y está mostrando su verdadera personalidad.

P ¿Y Moreno? ¿Cómo es?

R Controla todo. Nunca había tenido un técnico así, pero ese es el único camino que conduce hacia los buenos resultados. Gran parte del éxito de este equipo está en él.

P ¿Cómo será afrontar los próximos tres partidos sin el técnico en el banquillo?

R Lo cierto es que en cualquier partido es díficil que exista una comunicación fluida entre el banquillo y los jugadores. Para eso está el descanso y la preparación del encuentro. Nosotros ahora ya vamos mentalizados y trabajamos toda la semana sabiendo que él no va a estar ahí para darnos instruciones. Lo tiene todo medido. El día del partido no estará, pero en su puesto tendremos a Dani (Pendín), que hará su trabajo igual de bien.

P Con la permanencia asegurada, el objetivo está claro. ¿Por qué no hablan del play-off de ascenso a Primera División?

R Los deportistas siempre estamos poniéndonos metas. Siempre queremos más, pero solo por decirlo no vamos a lograr el ascenso. Detrás hay trabajo, algo de suerte, una complicidad entre todos. El primer paso es ganar al Numancia, luego quedarán ocho partidos. Llegamos preparados para afrontar lo que resta de temporada y cuatro partidos más, si es necesario.

P ¿Ha disputado alguna vez una promoción de ascenso?

R Promoción sí, pero no de ascenso (ríe). En Italia estuvimos unos cuantos años salvándonos por los pelos del descenso.

P Con el trabajo que hace, lo normal es que el seleccionador de Eslovaquia se fije en usted. ¿Es un sueño la Eurocopa?

R Representar a mí país con la selección me parece todo un privilegio. Es un sueño y haré todo lo que esté siempre en mis manos para poder tener esa posibilidad.

P ¿Dónde estará la temporada que viene?

RNo lo sé, todavía no tengo ni idea.

P El Mallorca tiene opción de compra. ¿De qué cantidades hablamos?

R De esas cosas es mejor que le preguntéis a Javi Recio (ríe). Ellos son conscientes de que yo estoy muy feliz en este equipo, pero en el fútbol nunca se sabe.

P ¿Su preferencia cuál es?

R Quedarme. Lo sabe el club y lo sabe la gente, no es la primera vez que lo digo, pero aún no se ha hablado nada de todo esto.

P Alucino con lo bien que habla castellano. Enhorabuena

R (Ríe) Gracias. Es el libro de Albert (Salas).



En corto



¿De no haber sido futbolista?

Estaría estudiando algo relacionado con el mundo del deporte.

¿Qué suele hacer en su tiempo libre

Me gusta mucho leer libros.

¿Cuál es su obra favorita?

Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway, aunque también me gusta mucho Charles Bukowski.

¿Y su película preferida?

En busca de la felicidad, de Will Smith.

¿Su mejor amigo en el vestuario?

Buenacasa, me llevo muy bien con él. No tengo carnet, somos vecinos y me lleva siempre a entrenar.

¿Quién es el más serio del plantel?

Estoy entre Xisco Campos y Gámez.

¿Y el futbolista más bromista?

A Manolo Reina no le gana nadie.

¿Un ídolo en el mundo del deporte?

Mi madre, aunque no es deportista, ¿vale?