Ante Budimir: "Todos miramos la clasificación cada semana, pero no hablamos de play-off"

Delantero del Real Mallorca. En solo dos meses y medio se ha convertido en un referente del equipo y uno de los futbolistas más queridos por

la hinchada tras llegar cedido por el Crotone italiano. El croata reconoce que tienen "una oportunidad muy real" de clasificarse para el play-off.

P Da la impresión que lleva mucho más que dos meses y medio en el Mallorca.

R El equipo está muy bien organizado y antes de llegar ya me había informado sobre si lo que necesitaban le iba a ir bien a mis características de juego. Y mi adaptación ha sido muy fácil porque mis compañeros, y el club en general, han hecho que sea así.

P Cuatro goles y una asistencia en diez partidos.

R Mucho más importante que mis números son los puntos que ha podido sumar el equipo. Me alegro mucho por mis goles y espero poder marcar muchos más en los nueve partidos que quedan, pero lo que más espero es que sumemos todos los puntos posibles.

P Usted ya sabe lo que es ascender a la Serie A con el Crotone. ¿Es posible clasificarse para el play-off y luchar por el ascenso?

R Nosotros tenemos una oportunidad muy real de meternos en el play-off. No solo lo digo por lo que dice la clasificación, sino por lo que veo en el trabajo que hacemos cada día, con mucha concentración, creo que tenemos opciones. Pero faltan nueve partidos y ahora es una cuenta atrás. Estamos en un momento muy bueno.

P ¿Y subir a Primera?

R Lo deseo mucho, pero debemos trabajar mucho porque el camino es largo, aunque solo nos quedan nueve partidos de Liga. Ahora tenemos que pensar en el Numancia y debemos centrarnos en ellos, no más allá. Si en mayo estamos en una buena posición, ya veremos qué pasa.

P Y el Numancia ganó al poderoso Granada en su último partido en Los Pajaritos.

R Sí. Mis compañeros ya me han hablado muy bien del Numancia y su estilo de juego. Mire lo que nos pasó en Córdoba, y eso que era el último de la clasificación. Es que esta Liga no es nada fácil.

P Muchos de sus compañeros aseguran que no se habla en el vestuario de la posibilidad del play-off. Es difícil de creer.

R Pues ya le aseguro que es verdad. Por supuesto que todos miramos la clasificación cada semana y los resultados que se dan, pero no hablamos de eso.

P ¿Cómo define a Vicente Moreno?

R Es una persona que me ha ayudado mucho desde el primer día para que mi adaptación fuera lo más rápida posible al fútbol español. Sabe muy bien lo que quiere, eso lo tengo claro, y es estricto. Quiere que demos el cien por cien, es muy activo en los entrenamientos, se fija hasta en los detalles más pequeños y, al final, en campeonatos como este eso es lo que marca la diferencia.

P ¿Les influye que vaya a estar tres partidos sancionado sin estar en el banquillo?

R Sí cambia algo porque su rol es estar en el banquillo durante los partidos y en el descanso siempre nos explica las cosas que debemos hacer, pero por tres partidos no pasa nada y, además, están Dani Pendín, Dani Pastor y el resto del cuerpo técnico. Ellos llevan mucho tiempo juntos y no lo vamos a notar.

P ¿Está más cómodo jugando en la delantera como punta de referencia o prefiere estar acompañado por otro ariete?

R Le aseguro que no tengo una preferencia clara sobre esto. Lo que me gusta es que cuando acabe el partido el Mallorca haya ganado.

P ¿Es malo que este fin de semana no hayan jugado?

R No hemos jugado porque el Reus ha sido expulsado de la competición, esto no es nada positivo para el fútbol. No es malo que hayamos parado, en Primera sucede muchas veces con las paradas por la selección. Así puedes trabajar más en los entrenamientos y descansar un poco también.

P ¿Qué vestuario se ha encontrado en el Mallorca?

R Desde el primer momento se mostraron muy cercanos conmigo, todo fue muy positivo y eso hizo sentirme mucho mejor. Me hacen sentir que llevo mucho más tiempo porque me tratan igual que uno que lleva mucho más tiempo. Hay varios tipos de personalidades en el grupo, pero a todos les gusta

trabajar y escuchar mucho al entrenador. Lo mejor es que hay buenas personas.

P ¿Qué impresión le ha causado el club?

R Me ha encantado. Sabía que el Mallorca es un club de primer nivel y que ha estado en Europa, pero cuando lo comparo, por ejemplo, con la Sampdoria, que es un club muy serio en Italia y en la Serie A, le digo que el Mallorca tiene unas instalaciones y organización mejores.

P Sus compañeros dicen que usted hace muchas preguntas sobre la Liga, los rivales, la isla y sus costumbres.

R Sí, es cierto. No me dedico a muchas cosas y cuando hago algo me gusta darlo todo y saber todo lo que puedo. Ahora estoy en Mallorca y me gusta conocer las tradiciones, la historia del club, me gusta saber estas cosas porque así puedo entender mejor a las personas que están a mi lado. De Zagreb y Croacia conozco muchas cosas y no tengo que preguntar, pero aquí, con tanta gente nueva en mi entorno, es más fácil todo si sabes un poco de la historia, de los valores de la gente de aquí. Y estoy jugando una nueva Liga para mí,y me gusta saber de mis rivales y de otros equipos. Y así creo que soy mejor en todos los sentidos.



P ¿Qué diferencias detecta de la Segunda División a la Serie B de Italia?

R Hay diferencias entre las dos Ligas, eso seguro. En España se juega más limpio, más rápido, el balón siempre va sobre el césped. Es mejor para el espectador y para el jugador, es más divertido y hay más ocasiones.

P En su primer partido como titular le expulsaron.

R Sí, también esto es diferente en Italia. No es que el fútbol allí sea más agresivo, pero los árbitros dejan que haya más contactos.

P ¿Le gustaría seguir en el Mallorca la próxima temporada?

R Estoy muy contento aquí. Ahora debo seguir trabajando, marcando goles para el Mallorca y ganando partidos. Y después me gustaría seguir.

P ¿Aunque sea para jugar en Segunda División?

R Sí, si estoy feliz por qué no seguir. Pero estoy concentrado en hacer mi trabajo bien y después ya se verá porque mi futuro no solo depende de mí.

P La afición ya corea su nombre en Son Moix. ¿Siente su cariño?

R Sí, desde el primer día he notado su cariño hacia mí y es algo que me gusta mucho, pero sé que todo depende de mi trabajo en el campo. Es una motivación para mí mantener el nivel e incluso mejorarlo.

P Hay mallorquinistas que en las redes sociales bromean con la posibilidad de hacer una colecta de dinero para pagar su fichaje.

R Me gusta que reconozcan mi trabajo después de solo dos meses y medio aquí. Pero todavía faltan dos meses muy importantes de competición y hay que seguir.

P ¿Le ha sorprendido algún compañero desde su llegada?

R Hay varios. No es que me hayan sorprendido, pero lo primero que me llamó la atención cuando llegué es que el equipo está muy organizado, tanto dentro como fuera del campo. La calidad de Lago se nota enseguida, pero es que tenemos a muchos jugadores que están dando mucho y pienso que todavía pueden dar mucho más en lo que queda de esta Liga. Y respondiendo a su pregunta me fijé en Lago, Álex López, Aridai, Stojiljkovic y muchos más. Todos podemos dar más.

P ¿Qué compañero le ha ayudado más desde su llegada?

R Ya le he dicho antes que hay varias personalidades en el vestuario. Por ejemplo, Martin Valjent me ha ayudado mucho ya que habla italiano y ha estado en Italia cinco años y llegó seis meses antes que yo. Y me explicó nada más llegar las diferencias respecto a Italia. A mi lado en el vestuario tengo a Dani Rodríguez, que también me ha explicado cosas y al otro a Baba, que habla perfectamente inglés y entiende el español y es mi pequeño traductor en el vestuario. Todos han puesto de su parte.

P Después del fútbol, ¿qué va a hacer?

R Ni lo he pensado. Ahora mismo le digo que no me veo en el fútbol, mi intención es terminar la carrera de Economía en la universidad y después ya veremos.



En corto



Si usted no hubiera sido futbolista...

Pues no lo sé. En algo en lo que pudiera mejorar, pero no sé de qué campo.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Me gusta mucho estar en casa. Si viene mi familia me gusta salir a pasear, pero ahora estoy solo en la isla. Vivo cerca de la Catedral y me gusta tener el mar a cinco minutos caminando.

¿Le gusta cocinar?

Me encanta. Y me atrevo con todo. Me gusta hacer pescado y pasta y disfruto mucho con el solomillo de ternera poco hecho, con sangre.

¿Qué comida detesta?

No me gusta nada el hígado.

¿Cine, videojuegos o libros? ¿O todo?

Miro pocas películas, aunque me gusta el cine y no soy mucho de videojuegos ni de leer libros.

¿Quién es el más serio de la plantilla?

De fuera le diría que Xisco Campos, pero después ves que no es así. Es el perfecto capitán, es el primero que te ayuda.

¿Y el más bromista?

Manolo Reina. Me cuesta a veces entenderle con su acento, pero sus bromas sí las entiendo todas.