Indignación por el castigo a Vicente Moreno

El Real Mallorca recurrió ayer a Apelación la sanción de tres partidos impuesta a su entrenador por el Comité de Competición. Desde que el martes por la noche se conociera la decisión tomada por el órgano de la Real Federación Española de Fútbol, el malestar y la indignación dentro del club bermellón y entre el mallorquinismo ha ido en aumento.

Desde la entidad rojilla son poco optimistas y reconocen que "difícilmente" se logrará que Apelación rebaje o anule la sanción del técnico valenciano, quien no podrá dirigir a su equipo ante Numancia, Rayo Majadahonda y Málaga. Para conseguir dicho indulto, el Mallorca tendría que haber presentado junto al recurso unas imágenes que no posee, en las que el de Massanassa da indicaciones a sus jugadores, como él mismo reconoció en la rueda de prensa posterior al partido, y no está quejándose por una decisión arbitral.

La sanción de tres partidos pilló a muchos por sorpresa. Para castigar al técnico, Competición aplicó el artículo 120 del Código Disciplinario, en el cual se establece que protestar "al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos". Como bien recoge el acuerdo dictado por el órgano de la Federación, Moreno es "sancionado con tres partidos, concurriendo la circunstancia agravante de reincidendia".

De esta forma, y si el recurso no prospera, Moreno no volverá a dirigir un partido hasta la jornada 37, en la que los bermellones reciben al Sporting de Gijón en Son Moix. Habrá transcurrido prácticamente un mes, debido, en parte, a no computarse tampoco el partido ante el Reus que debía disputarse este fin de semana.

Desde el club bermellón no se ha ocultado el malestar que ha generado la decisión tomada por el Comité de Competición y Vicente Moreno, en la rueda de prensa posterior al partido, ya expresó su desconcierto. "La sensación que tiene uno es que está totalmente indefenso. Uno ya se cansa. No he dicho nada, absolutamente nada. Al final la interpretación del cuarto árbitro, que parece que está ahí más para marcarte que para estar atento a lo que pasa en el partido, hace que me tenga que perder, imagino, los dos próximos partidos. Me parece una barbaridad y desgraciadamente el fútbol español es esto. No podemos estar tan indefensos", reconoció.

"Lo que no pueden pretender es que estemos ahí como muertos", prosiguió. "Es la segunda vez que me pasa y las dos veces han sido exactamente por lo mismo. No puedo decir tampoco demasiado porque además me pueden sancionar. Es lo que hay", zanjó sobre el tema el entrenador valenciano.

El mallorquinismo también ha mostrado su indignación a través de las redes sociales y son muchos los que han ironizado con los partidos que deberían caerle al colegiado cántabro del encuentro, López Toca, tras su actuación en el Nuevo Arcángel, teniendo en cuenta el exagerado castigo al que se ha visto sometido el técnico bermellón.

"De locos que a Vicente Moreno le caigan tres partidos por no decir nada y alzar los brazos... Y que al árbitro, que da dos goles en fuera de juego y redacta mal el acta arbitral, no le caiga nada. Hacéroslo mirar!!!", señalaba ayer el perfil del mallorquinista @SrdeDexter a través de su cuenta personal de Twitter, una opinión que sigue la misma línea que la del resto de aficionados del conjunto bermellón. Mañana se conocerá finalmente si el recurso de Mallorca prospera o si los futbolistas deberán afrontar sus tres próximas citas sin el apoyo de su técnico en la banda.



Lesión de Pervis Estupiñán



El partido ante el Córdoba pasó factura al Mallorca que, además de perder a Moreno, probablemente tampoco podrá contar con Pervis Estupiñán. El ecuatoriano se retiró de El Nuevo Arcángel lesionado por un problema en la rodilla.