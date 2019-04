Dani Rodríguez: "La sanción a Vicente Moreno me parece desmesurada e incomprensible"

Dani Rodríguez ha lamentado la sanción de tres partidos que el Comité de Competición ha impuesto al técnico Vicente Moreno tras su expulsión en Córdoba. "Me parece sorprendente. Hay que entender que todos vivimos el fútbol intensamente y el acta no pone que haya habido ningún insulto. También deben entender que el partido es caliente. Me parece una sanción desmesurada e incomprensible", ha analizado esta mañana ante los periodistas en Son Bibiloni.

El gallego ha restado importancia al hecho de que el preparador valenciano no esté en el banquillo ante el Numancia, Rayo Majadahonda y Málaga. "Está durante la semana con nosotros, que es cuando se trabaja. El cuerpo técnico prepara muy bien los partidos y luego nos toca a nosotros plasmarlo en el campo. No nos tendría que afectar porque somos un equipo maduro y tenemos que saber afrontar esta situación como grupo. No estará en la banda, pero sí un poquito más arriba. Dani Pendín también mete caña, así que no hay problema", apunta el centrocampista.

El ex del Albacete, indiscutible en el once del preparador valenciano, da por bueno el parón obligado de este fin de semana al quedarse el Reus fuera de la competición. "Nos viene bien para despejarnos un poco y no pensar tanto en el estrés de la Liga. También para ponernos a tono y la semana que viene empezar a pensar en un partido importante como es el de Soria", ha subrayado. "La mejor forma de cortar una derrota es ganando y esta semana sumamos tres puntos y obligamos a mucha gente a tener que ganar. Es una semana un poco extraña, sobre todo para la cabeza. Este equipo ha demostrado que competimos todas las semanas contra todos los equipos, si algo tenemos es eso y queremos seguir creciendo así", ha finalizado.