Moreno: "Tras una derrota no puedes sacar ningún aspecto positivo"

Vicente Moreno era ayer un hombre dolido. El valenciano no entendía la derrota de su equipo, menos todavía su expulsión, pero lo que peor llevaba el técnico del Mallorca era la larga espera a la que tiene que hacer frente ahora su equipo hasta el próximo partido. "Es muy cruel este parón tras una derrota", reconocía el de Massanassa. "Si les digo a los jugadores de jugar el siguiente partido ahora mismo, se visten todos de corto para quitarse esta sensación", opinó e l técnico, quien también aseguró "no poder sacar ningún aspecto positivo", de la derrota ante el Córdoba.

Moreno se explayó cuando fue cuesionado sobre los motivos de su expulsión y reconoció sentirse "indefenso" ante las decisiones arbitrales. "La sensación que tiene uno es que está totalmente indefenso. Uno ya se cansa. No he dicho nada, absolutamente nada. Al final la interpretación del cuarto árbitro, que parece que está ahí más para marcarte que para estar atento a lo que pasa en el partido, hace que me tenga que perder, imagino, los dos próximos partidos. Me parece una barbaridad y desgraciadamente el fútbol español es esto. No podemos estar tan indefensos", reconoció. "Lo que no pueden pretender es que estemos ahí muertos", prosiguió. "Es la segunda vez que me pasa y las dos veces han sido exactamente por lo mismo. No puedo decir tampoco demasiado porque además me pueden sancionar. Es lo que hay", zanjó sobre el tema.

Sobre lo que no quiso pronunciarse Moreno fue sobre los dos posibles fuera de juego que no señaló el colegiado en el primer tanto del Mallorca y el segundo del Córdoba: "No me ha dado tiempo a verlo, pero ahí no haré ninguna valoración del arbitraje. No sé si ese hombre se ha equivocado a favor o en contra. Sería injusto".

Ya para acabar, Moreno también valoró la sustitución de Baba por Aridai en el inicio de la segunda parte. "El otro día dije que era un proceso de gripe, pero cuando pudo verle el médico, parecía que todo era una cuestión de alergia. En principio no había problema para que jugase, llegaba bien al partido, pero nos hemos ido al descanso con un resultado negativo y hemos intentado tomar más riegos. Hay días en los que te sale un mejor partido, como los que ha hecho Baba anteriormente, en los que ha estado a un gran nivel, y hoy -por ayer- ha estado un poquito más abajo", redondeó el técnico.