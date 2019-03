Que el ritmo no pare

El Mallorca debe sumar y seguir. Aupado por la espectacular racha de victorias que atesora, el conjunto bermellón busca su primer póker de triunfos consecutivos este mediodía en el Nuevo Arcángel de Córdoba (12 horas/LaLiga 123 Tv). Obligados a ganar para no descolgarse de los puestos de play-off, de donde han vuelto a salir tras ser adjudicados al Cádiz los tres puntos ante el Reus, los rojillos buscarán las cosquillas a los de Rafa Navarro para hundirles, más si cabe, en el pozo de la clasificación.

Si hay un rival idóneo para que el Mallorca apuntale sus objetivos, ese es sin duda el conjunto andaluz. Penúltimo en la tabla, ocho puntos le separan en la actualidad de los puestos de salvación. El Córdoba ha ido perdiendo vidas con el paso de las jornadas y, ante los bermellones, juegan con el depósito de reserva. Pese a todo, el conjunto cordobés puede ser un arma de doble filo, como muy bien definió Vicente Moreno en la rueda de prensa previa al partido, un equipo desesperado por salir a flote y que apura ante los rojillos sus últimas balas.

Todo lo contrario le pasa al Mallorca, quien aterriza en el Nuevo Arcángel con la clara intención de dar continuidad a la fiesta. Su estado de forma óptimo y su desparpajo sobre el verde, sea cual sea el rival que se cruce por el camino, deberían ser ingredientes más que suficientes para pasar por encima de su moribundo rival.

No se plantea Vicente Moreno ninguna revolución. ¿Para qué? Con la única duda de cómo llega Baba al encuentro ante los andaluces, el técnico valenciano apostará por el mismo once que ha logrado sumar seis de seis en los dos últimos partidos. Manolo Reina formará bajo palos, con Sastre, Raíllo, Valjent y Estupiñán en la línea defensiva. La sala de máquinas volverá a ser para Salva Sevilla, quien, en caso de que el ghanés no esté para jugar, podría compartir protagonismo con Marc Pedraza. Leo Suárez, Lago Junior, Dani Rodríguez y Budimir se encargarán de encender la pólvora en la zona ofensiva.

El Córdoba suma seis jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos. La última vez que los andaluces se alzaron con la victoria fue en la jornada 25, ante el Tenerife en el Heliodoro. Los de Navarro todavía no saben lo que es ganar en este 2019 en casa, su asignatura pendiente.