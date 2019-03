El Mallorca recibe una cura de humildad en Córdoba

Varapalo de inconmesurable medida en el Nuevo Arcángel. El Real Mallorca ha recibido una cura de humildad ante el Córdoba (3-2) en un partido que debía servir a los de Vicente Moreno para fijar objetivos. Los rojillos salen de lo puestos de play-off, en los que vuelve a asentarse el Cádiz, y demuestran que, pese a lo que diga la clasificación, cualquier equipo en Segunda te puede pintar la cara.

El Mallorca despertó en el segundo periodo y Aridai puso las tablas en un marcador que dominaban los locales desde el minuto 5. Un nuevo tanto de Piovaccari en el 65 y un golazo de De las Cuevas en el 73, sentenciaron el partido. Abdón recortó distancias a falta de dos minutos para el final, tiempo ya insuficiente para rescatarr un punto en Córdoba

La victoria del Numancia ante el Granada, el empate entre el Albacete y el Tenerife... La Segunda División no deja de sorprender jornada tras jornada, y tampoco lo ha hecho este mediodía en el Nuevo Arcángel, donde el penúltimo clasificado de la tabla, el Córdoba, dio un recital de fútbol y juego, y de qué manera, al equipo revelación de Segunda División.

Debió pensar Moreno que lo que funciona para qué cambiarlo. El valenciano apostó por el mismo once de las dos últimas jornadas y que tantas alegrías ha dado al mallorquinismo. Con Leo Suárez por banda y dejando, sorprendentemente, fuera de la convocatoria a Fran Gámez.

El meneo al que se vio sometido el conjunto bermellón durante el primer cuarto de hora de juego enfureció a su técnico, quien desde la banda no dejó un solo instante de dar indicaciones a los suyos. Solo se llevaban cinco minutos cuando Andrés Martín labró una jugada impecable y la cedió a Piovaccari, quien se encargó de inaugurar el marcador con un remate al segundo palo.

El Mallorca ni las veía venir, superado por un Córdoba muy enchufado y total dominador del balón. Hasta el 18 Budimir no pudo estrenarse con un remate con la derecha que se fue fuera por poco. Luego la tuvo Salva Sevilla, el lanzamiento de falta del almeriense la despejó Marcos a córner (min. 25)

Por si la cura de humildad que estaba sufriendo el equipo visitante no fuera suficiente, a falta de cinco minutos para el final, Leo Suárez cometió un penalti totalmente evitable sobre Andrés, en casi, la única intervención destacada del argentino durante toda la primera parte. Ante el esperpento, Moreno movió ficha y mandó un aviso al de Buenos Aires sacando a Aridai a calentar. De las Cuevas tiró a las nubes, ante la sorpresa de la hinchada cordobesa, dejando el partido abierto para el segundo periodo.

Una oportunidad que el Mallorca no desaprovechó. El canario finalmente entró en sustitución de Baba, asfixiado y quizás renqueante del proceso gripal que había atravesado en los últimos días. Aridai encajó por banda en el dibujo de Moreno, Salva Sevilla compartió la sala de máquinas con Dani y Leo tomó la mediapunta.

Acorraló el Mallorca a los de Navarro en el inicio de la segunda parte. La entrada de Abdón dio, si cabe, más alas al conjunto mallorquín. Un centro de Sastre a Lago, en fuera de juego, lo cedió el costmarfileño a Aridai, quien con un recorte dentro del área, puso las tablas en el luminoso. Sexto gol del canario esta temporada.

No bajó los brazos el Córdoba, quien obtuvo su recompensa con un nuevo tanto de Piovaccari (min. 65). El italiano remató de cabeza entre los centrales, también en claro fuera de juego, y la pelota entró bajo los tres palos, tras besar el poste de la portería bermellona.

No reaccionó el Mallorca al mazazo del segundo tanto local y en el Arcángel pasó lo que tenía que pasar. De Las Cuevas se remendó de su error desde los once metros con un golazo desde fuera del área con un tiro a la escuadra. Zarandeados por su afición, al grito de 'Si se puede', el Córodoba controló lo que restaba del encuentro a su antojo, sabedor de la importancia de los tres puntos. Abdón recortó distancias en el 88, tarde ya para sacar del Nuevo Arcángel un resultado positivo. La tuvo Lago y, de nuevo, el de Artà en el descuento, pero la pelota no quiso entrar.

No era el dia del Mallorca.

Ficha técnica:



Córdoba CF: Marcos, Flaño, Bodiger, Piovaccari (Carrillo, min. 74), Menéndez, Jaime, Quintanilla, Fernández, De las Cuevas, Luis Muñoz (Vallejo, min. 50) y Andrés Martín (Touré, min. 79).

Real Mallorca: Reina, Sastre, Raíllo, Valjent, Estupiñán (Salva Ruiz min. 63), Baba (Aridai, min. 45), Salva Sevilla, Leo Suárez (Abdón Prats, min. 58), Lago, Dani Rodríguez y Budimir.

Goles: 1-0: Piovaccari, tras una gran jugada de Andrés Martín (min. 5). 1-1: Aridai, tras un recorte del canario dentro del área (min. 60). 2-1: Piovaccari, de cabeza (min. 65). 3-1: De las Cuevas, mediante un trallazo (min. 73). 3-2: Abdón aprovecha un rechace (min. 88).

Estadio: Nuevo Arcángel (8.148 espectadores).

Árbitro: López Toca (Comité cántabro).

Tarjetas amarillas: Estupiñán (min. 10), Piovaccari (min. 32), Luis Muñoz (min. 45), Bodiger (min. 45),

Tarjetas rojas: El colegiado expulsó a Vicente Moreno (min. 82).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga 123.