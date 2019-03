Se desata la euforia en el Mallorca

El mejor Mallorca de la temporada ha desatado la euforia entre una afición, todavía escasa, que ya ve posible esta misma temporada el ascenso a Primera División. La goleada del pasado lunes al Zaragoza ante 7.837 aficionados basada en un fútbol de muchos quilates ha confirmado que el equipo de Vicente Moreno es un serio aspirante a subir a la máxima categoría, ya sea de forma directa -algo ciertamente complicado a día de hoy- o, la más probable, por medio del play off de ascenso, que lo juegan los clasificados desde el tercero al sexto.

Desde el club el mensaje sigue siendo el mismo de siempre. O no. Porque ahora ya se no se pueden refugiar en el recurso de la permanencia, conseguida con creces doce jornadas antes del final del campeonato. De la boca de Moreno todavía no ha salido la palabra play off, ni siquiera el pasado lunes cuando, después de la goleada al Zaragoza, el equipo se consolidó en la sexta plaza, con dos puntos de ventaja sobre el Cádiz, séptimo. "Parece que quiera aburrir con mi discurso", se excusó el técnico valenciano, que la única licencia que se permitió fue cuando dijo: "Si queremos seguir ilusionando a la gente hay que ganar cada fin de semana".

Además de la clasificación, la ilusión por la posibilidad de conseguir el ascenso está justificada por la excelencia en el juego del equipo. Sobre todo en Son Moix, donde ha ganado doce de sus quince partidos. El equipo cree en lo que hace, está comprometido con la idea del entrenador, está implicada toda la plantilla, desde los titulares hasta los que se quedan en la grada y, posiblemente lo más importante, está enchufado. Todo le sale de cara, desde el gol de Budimir al Las Palmas en fuera de juego hasta los remates de cabeza de Raíllo, infalible en las dos últimas jornadas. El objetivo es alargar el máximo tiempo posible este estado de forma. El equipo no pierde desde el 10 de febrero en Albacete (2-0) y, desde ese día, ha ganado cuatro partidos y empatado dos, resultados que le han catapultado en la clasificación.

Moreno tiene el once definido desde hace varias jornadas. Jugadores como Sastre, Valjent, Estupiñán o Baba, que a principio de temporada no contaban, ahora se han convertido en imprescindibles para su entrenador. Todos ellos ofrecen un gran rendimiento y han conseguido que no se eche en falta a Gámez, Xisco Campos, Salva Ruiz y Pedraza. A través del juego, el equipo se hace respetar por sus rivales, que ya le ven como un firme candidato a meterse entre los seis mejores y pelear por el ascenso.

El calendario inmediato parece favorable a los intereses del Mallorca, aunque los partidos hay que jugarlos. El próximo domingo, a las doce del mediodía, visita al Córdoba, penúltimo y que quemará sus últimos cartuchos. Después sumará los tres puntos del Reus, visitará al Numancia y recibirá al Rayo Majadahonda en plena Semana Santa. Todo a pedir de boca para que la euforia vaya en aumento.

El Mallorca suma 41 tantos, dos menos que Osasuna



Con los tres goles marcados al Zaragoza, el Mallorca ya suma 41 y se convierte en el segundo equipo que con más facilidad bate a los guardametas rivales. El líder en este apartado es el también líder en la clasificación, el Osasuna, que ha marcado 43 goles. Empatados en el tercer puesto de goleadores aparecen, con 40, el Albacete, Deportivo y Cádiz. De los 41 goles, el Mallorca ha marcado 28 en Son Moix, una cifra que le convierte en el máximo artillero como local.