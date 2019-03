Del 'Tebas vete ya' a los aplausos

"Tebas vete ya, Tebas vete ya", gritaban los Supporters cuando ya hacía cinco minutos que había empezado el partido. El grupo más animoso de aficionados, junto a muchos otros del Moviment Mallorquinista, cumplieron a rajatabla sus intenciones de entrar más tarde al estadio como protesta para decir no al fútbol los lunes. "Estos horarios son criminales. Se están cargando el fútbol y los máximos perjudicados somos los aficionados. No todo es negocio", reconocía hace unos días el presidente del Moviment, Sebastià Oliver, a DIARIO de MALLORCA.

No todos lo secundaron porque el aspecto de las gradas no era tan malo cuando los bermellones y el Zaragoza saltaron al terreno de juego. "Es que no sirve para nada y, si vengo esta noche es para ver el partido y no perderme nada", decía el abonado de Tribuna Cubierta Alberto Cruz. A los doce minutos también se volvió a oír el cántico contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Además, muchos de ellos lo hicieron, como estaba anunciado, dando la espalda al césped. Eso fue el principio de una fabulosa noche para el mallorquinismo gracias al sensacional juego del Mallorca, que fue mejor de principio a fin que el conjunto maño. Los 7.837 espectadores que acudieron al estadio se lo pasaron muy bien. La entrada fue similar a la de muchos encuentros disputados en sábado y domingo, por lo que la afición respondió a las necesidades de un equipo que agradeció el respaldo al finalizar el choque aplaudiendo a las gradas y acercándose, como hacía la pasada temporada en Segunda B, a chocar la mano de los hinchas de la grada Lluís Sitjar. No era para menos.