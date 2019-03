Molango: "Moreno y el Mallorca están felizmente casados"

"Cuando estoy en una relación no pienso en ligar con otra". Con un símil de la relación de parejas ha expresado este mediodía el consejero delegado del Real Mallorca, Maheta Molango, su idilio con Vicente Moreno. "Estamos casados, creo que felizmente casados", ha señalado el directivo bermellón sobre la continuidad del técnico valenciano al frente del conjunto bermellón.

"Ya contestó con mucha claridad Moreno y hago mías sus palabras. Moreno tiene contrato y no hay que darle muchas más vueltas a esa situación. Entiendo que pueda gustaros crear intriga, pero de verdad que estamos muy tranquilos con el tema y estamos encantados de tenerle aquí. Él valora mucho estar en este club. Es un proyecto único y la verdad es que nos hace mucha ilusión que él lo vea, lo reconozca y que encima lo haga público", ha señalado Molango al ser cuestionado sobre el interés del Villarreal por el preparador.

"No podemos estar pensando todo el día en que nos va a dejar nuestra pareja. Estamos casados, creo que felizmente casados y no hay más que valorar. Cuando estoy en una relación no pienso en ligar con otra. Estamos muy tranquilos, en un buen camino y existe mucha unidad", ha querido zanjar el consejero tras la foto oficial que se ha hecho la plantilla del conjunto bermellón en el hangar de Air Europa.

De puntillas, Maheta también se ha referido a las protestas que llevarán a cabo los aficionados del club durante el partido contra el Zaragoza para pedir que no se juegue los lunes, además de contestar con rodeos las preguntas referidas a la continuidad de Budimir o Valjent la temporada que viene: "Tenemos tantos retos en la gestión y la parte deportiva, que nos centramos en intentar ganar el partido y que la gente venga y nos apoye". "Sobre Budimir y Valjent, la prioridad sobre ellos es que les respeten las lesiones y sigan rindiendo al nivel que están rindiendo. Hace cuatro semanas estábamos lejos de los play-off y ahora estamos ahí metidos. Las cosas cambian mucho, la clasificación marca muchos cambios en cuanto al dinero que ingrese el Mallorca por televisión. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que las cosas sean de una forma u otra", ha señalado.