Maheta Molango: "Ahora podemos jugar sin presión"

Maheta Molango dejó el freno de mano puesto en su comparecencia de ayer cuando fue preguntado por las expectativas despertadas por el Mallorca, que se ha colocado en puestos de play-off tras su victoria en Las Palmas. "Cuando miro la clasificación me fijo dónde están los que nos acompañaron el año pasado en la travesía de Segunda B, como el Extremadura o el Elche ahora que están en Segunda A. Y estoy muy contento de ver que estamos en una zona tranquila y que podemos ir a Las Palmas con la ilusión de ver hasta dónde podemos llegar. Viniendo de dónde venimos, ir a las Palmas fue como ir a Old Trafford o San Siro. Ahora podemos ir a jugar sin presión, con mucha ilusión y ganas. No veo ninguna razón para cambiar esta hoja de ruta", argumentó en el Casino Mallorca en un acto organizado por Betpoint, patrocinador de la entidad.

El consejero delegado del Mallorca no quiere hablar de play-off. "Somos candidatos de ganar al Zaragoza y luego al siguiente y luego al siguiente y, si al final de ese camino, la cosecuencia es estar en el play-off, pues mejor. No por decir las cosas van a pasar, ya hemos aprendido eso. El otro día en Las Palmas nos decían que arrastraban la losa de decir en verano que eran la plantilla más cara y mejor. Es que decir las cosas no te da garantías ni te pone por delante de los demás", reflexionó. Molango sacó pecho por el rendimiento de la plantilla. "Somos muy constantes, un equipo muy serio, que sabe a lo que juega. A veces lo hace mejor y peor, pero te da ciertas garantías del trabajo que va a hacer. A estos jugadores les hemos visto competir en Sagunto, Ebro o Llagostera. A veces comentamos que no sé qué es más difícil si ir a Las Palmas o Llagostera, como ese campo encharcado de césped artificial. Después de verles competir ahí, voy con la tranquilidad de que se lo van a dejar todo", se explayó. Y fue más allá en su argumentación. "Cuando se creó la plantilla se hizo con la idea de que teníamos un equipo de Segunda A en Segunda B. Por ejemplo, Reina venía de parar un penalti decisivo en el Nàstic, Raíllo estaba muy cotizado en el mercado y lo sigue siendo y Aridai era un jugador destacado de Segunda B. Sabíamos que eran chicos que valdrían en Segunda e incluso han dado un paso hacia adelante para estar entre los más destacados de la categoría", dijo en el acto junto a los futbolistas citados.