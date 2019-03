"Si ganamos, conseguiremos nuestro primer objetivo"

"Esperaba hablar del partido del domingo", reconoció Vicente Moreno en rueda de prensa, al ser cuestionado en primera instancia sobre su futuro. Y es que el técnico valenciano solo tiene un objetivo entre ceja y ceja a día de hoy, el encuentro ante Las Palmas.

"A priori es un partido que emociona. Ganando conseguimos ese objetivo que nos marcamos durante el inicio de la temporada y faltando todavía unas cuantas jornadas, eso me parece espectacular. Y, a partir de ahí, podemos empezar a pensar en cosas positivas con todos los partidos que quedan por delante, eso también es emocionante. Hay muchos alicientes y estoy seguro de que será un partido difícil. No han perdido en casa, vienen de ganar un encuentro complicado y con un cambio reciente de entrenador, que eso no quiere decir que sea mejor ni peor para ellos. Yo creo que ellos se agarran al partido como si fuera una final, pero nosotros también", explicó el preparador del conjunto mallorquinista. Sobre la posibilidad de que desde el club se empiece a hablar de play-off, Moreno salió por la tangente: "No es que nos cueste hablar de eso. A veces la sensación que da es que cambia más el prisma desde fuera que el que exponemos nosotros. El primer día que llegué dije que sabía al club que venía y los objetivos que iba a tener, pero no vamos a estar permanentemente hablando de cosas que están a un año vista".