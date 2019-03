Moreno: "Lo importante es el club, todo lo demás es gente de paso"

"Lo importante es el club, todo lo demás es gente de paso". Con estas palabras, Vicente Moreno acrecienta, más si cabe, las dudas sobre su continuidad en el Real Mallorca la temporada que viene. Con contrato en vigor, el preparador bermellón ha echado balones fuera al ser cuestionado sobre su posible salida al Villarreal y ha subrayado que "los entrenadores van y vienen, y aquí no pasa nada".

La noticia saltó el pasado martes en Teledeporte: "Moreno entrenará al Villarreal la temporada que viene". Desde entonces las dudas sobre el futuro del valenciano han sacudido al Real Mallorca, que este domingo afronta un importante cita ante Las Palmas. El mallorquinismo ha mostrado su preocupación en los últimos días, algo a lo que el de Massanassa ha intentado restar importancia: "No creo que la afición esté preocupada, ni mucho menos. Por aquí han pasado jugadores de mucho nivel, han llegado, se han ido e incluso han vuelto, y el club ha seguido siendo el mismo. Han pasado también entrenadores que van y vienen, y aquí no pasa nada. Lo realmente importante es la entidad y la importancia del Mallorca, todo lo demás es gente que está de paso".

"Centrado" en el presente, Moreno dice no sentirse molesto cuando se especula con su futuro, al entender que todo ello "forma parte del fútbol", pero ha insistido en su postura sobre el tema: "Ya dije en su momento que no iba a volver a hablar del tema. Creo que el presente marcará el futuro y en la vida hacer planes a largo plazo te obliga a perder energía en el presente".

Sobre si la continuidad de Javi Recio al frente de la dirección deportiva del Real Mallorca podía condicionar su futuro, dada la buena relación que siempre han exhibido, Moreno ha insistido: "Me alegro mucho por la continuidad de Javi. Desde que llegué al Mallorca creo que lo he dicho, el tiempo que llevo trabajando con él ha sido muy fácil para mí. En el día a día siempre he tenido su apoyo, tanto cuando hemos ganado, como cuando no lo hemos hecho. Trabajar con él siempre es un placer, pero a partir de ahí ya veremos, es otra vez hablar de futuro y de cosas que muchas veces uno no puede manejar".

Lo que sí ha captado Moreno, según ha reconocido hoy en rueda de prensa, es el cariño y el afecto que el mallorquinismo ha mostrado siempre sobre su persona, algo que le congratula y que siente en su día a día. "Desde que estoy aquí me siento encantado con la gente. No lo digo ahora, que podría ser ventajista, lo digo de siempre. Lo he captado desde el primer día, sobre todo cuando uno sale a la calle y se encuentra con la gente de a pie. Es ahí cuando uno ve realmente lo que pueda sentir la gente y, desde luego, no puedo estar más agradecido", ha señalado.

Sobre la cita de este domingo ante Las Palmas, el entrenador del Mallorca ha señalado que "a priori es un partido que emociona". "Ganando, primero conseguimos ese objetivo que nos marcamos en el inicio de la temporada, faltando todavía unas cuantas jornadas, eso me parece espectacular. Y, a partir de ahí, pensar en poder sacar cosas positivas de todos los partidos que quedan por delante, también es emocionante. Hay muchos alicientes y estoy seguro de que será un partido difícil. No han perdido en casa, vienen de ganar un encuentro complicado y con un cambio reciente de entrenador, que eso no quiere decir que sea mejor ni peor para ellos. Yo creo que ellos se agarran al partido como si fuera una final, pero nosotros también", ha zanjado